«Норникель» масштабирует новые технологии отечественного производства на рудниках Заполярного филиала

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Компания «Норникель» приступила к внедрению на одном из самых современных рудников Заполярья, Скалистом, отечественного программно-аппаратного комплекса «Ассистент проходческого бурения» (АПБ).
Как отметил директор департамента инноваций Заполярного филиала «Норникеля» Рамиль Батралиев, суть инновационного проекта заключается в оснащении буровой установки специальным модулем с сенсорным экраном, комплектом датчиков, роботизированным тахеометром и системой точного позиционирования машины в горной выработке: «Это оборудование в режиме реального времени определяет положение машины в пространстве, угол поворота стрелы и контролирует глубину бурения. В систему загружается паспорт буровзрывных работ, где для каждого шпура четко прописаны параметры: необходимый угол наклона и глубина проходки. Все это позволяет добиться минимальных показателей брака на проходческих работах».
Ранее подобные технологии уже использовались на горнодобывающих предприятиях компании, однако сейчас функционал, заложенный зарубежными вендорами, стал недоступен. Чтобы восстановить утраченные возможности, было принято решение разрабатывать собственный комплекс.
В отличие от полностью автоматического режима, АПБ работает в связке с машинистом. Система выполняет роль высокоточного навигатора: на экране модуля отображаются подсказки, правильно ли выставлена машина относительно забоя и верно ли позиционирована стрела для бурения очередного шпура.
Ключевое преимущество комплекса — совместимость с разными моделями самоходных буровых установок. Уже сегодня оборудование смонтировано на нескольких машинах различных производителей.
«По итогам испытаний мы рассчитываем получить универсальный инструмент, который упростит работу бурильщиков и повысит эффективность проходческого и очистного бурения», — подчеркнул главный менеджер департамента инноваций Владлен Москаленко.
Напомним, успешные опытно-промышленные испытания новой отечественной системы прошли в 2025 году на руднике Северный Кольской ГМК. По их результатам было принято решение о тиражировании комплекса на предприятиях Заполярного филиала «Норникеля».