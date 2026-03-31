«Норникель» масштабирует новые технологии отечественного производства на рудниках Заполярного филиала

Как отметил директор департамента инноваций Заполярного филиала «Норникеля» Рамиль Батралиев, суть инновационного проекта заключается в оснащении буровой установки специальным модулем с сенсорным экраном, комплектом датчиков, роботизированным тахеометром и системой точного позиционирования машины в горной выработке: «Это оборудование в режиме реального времени определяет положение машины в пространстве, угол поворота стрелы и контролирует глубину бурения. В систему загружается паспорт буровзрывных работ, где для каждого шпура четко прописаны параметры: необходимый угол наклона и глубина проходки. Все это позволяет добиться минимальных показателей брака на проходческих работах».