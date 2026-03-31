Министр транспорта предсказывает массовое использование дронов-доставщиков в ближайшие годы

Министр транспорта РФ Андрей Никитин уверен, что через три-четыре года доставка пиццы дронами станет обычным явлением. Об этом он заявил в интервью РИА Новости перед запуском Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ) в Санкт-Петербурге.

По словам Никитина, развитие технологий и цифровизация позволяют говорить о скором массовом применении роботов-доставщиков. Он отметил, что прошло всего несколько лет с момента появления первых дронов, доставляющих товары, и prediction — что через 3−4 года подобные устройства станут повседневной реальностью.

«От появления робота-доставщика до его относительно массового применения прошло года два. Я думаю, три-четыре года максимум,» — сказал министр.

МТЛФ впервые пройдет с 1 по 3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге, где участники обсудят последние тенденции в сфере транспортных технологий. РИА Новости является генеральным информационным партнером форума.

