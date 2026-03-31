«Известия»: стоимость строительства курорта «Архыз» выросла вдвое

Как сообщил глава Счетной палаты Борис Ковальчук в письме премьер-министру Михаилу Мишустину, она достигла 31,2 млрд рублей.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Стоимость строительства горнолыжного курорта «Архыз» увеличилась с 15,4 млрд до 31,2 млрд рублей. Об этом сообщил глава Счетной палаты Борис Ковальчук в письме премьер-министру Михаилу Мишустину, с которым ознакомились «Известия».

По данным контрольного ведомства, изначально проект предполагал финансирование за счет внебюджетных источников, однако впоследствии модель была пересмотрена. В частности, рассматривается вариант предоставления инвестору гранта из федерального бюджета в размере 15,3 млрд рублей, а также субсидий на 12,3 млрд рублей. Общий объем возможной господдержки может превысить 27 млрд рублей.

В Счетной палате также указали на ряд нарушений в работе курорта. В частности, около половины объектов размещения туристов функционируют без образования юридического лица и не уплачивают налоги.

В Минэкономразвития сообщили, что изменение параметров проекта связано с ухудшением макроэкономических условий, ростом стоимости заемного финансирования и необходимостью корректировки инфраструктурных решений. В ведомстве подчеркнули, что обновленная модель реализации проекта с участием государства соответствует действующему законодательству.

В пресс-службе курорта отметили, что удорожание обусловлено дополнительными затратами, включая создание инженерной защиты, строительство новых объектов инфраструктуры и рост стоимости оборудования на фоне изменения рыночной конъюнктуры.

В Счетной палате считают необходимым дополнительно проработать параметры концессионного соглашения и повысить эффективность использования бюджетных средств в туристических кластерах.

