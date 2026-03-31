Иркутский МС-21 успешно прошел испытания в условиях обледенения

Полеты проходили с 12 по 30 марта 2026 года из аэропорта Архангельска.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Самолет МС-21−310, который собирают в Иркутске, успешно завершил программу испытаний в условиях естественного обледенения. Полеты проходили с 12 по 30 марта 2026 года из аэропорта Архангельска. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутского авиазавода, при достижении нужной толщины льда лайнер проверяли на устойчивость, управляемость и работу всех систем.

Всего испытательный полет МС-21−310 длился от четырех до семи часов над Белым морем, Кольским полуостровом и Нарьян-Маром. Программу выполнили полностью. Результаты показали, что самолет соответствует российским и международным авиационным нормам, пояснили на авиазаводе.

После испытаний лайнер вернулся на базу в подмосковный Жуковский, где продолжит тесты по основной программе сертификации.