Иркутский МС-21 успешно прошел испытания в условиях обледенения

Самолет МС-21−310, который собирают в Иркутске, успешно завершил программу испытаний в условиях естественного обледенения. Полеты проходили с 12 по 30 марта 2026 года из аэропорта Архангельска. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутского авиазавода, при достижении нужной толщины льда лайнер проверяли на устойчивость, управляемость и работу всех систем.