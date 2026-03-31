Пенсии без индексации: летом 2026 рост будет только у отдельных категорий

Всеобщей индексации пенсий в России в период с апреля по август 2026 года не предусмотрено. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Говырин, уточнив, что перерасчет возможен только в индивидуальных случаях.
По его данным, на 25 марта в официальных актах отсутствуют решения о дополнительных повышениях в мае, июне или июле. При этом Социальный фонд России может пересчитать выплаты автоматически при наступлении определенных обстоятельств.
Одним из оснований является достижение пенсионером 80 лет. В этом случае фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое — с 9 584,69 до 19 169,38 рубля. Дополнительно назначается надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля. Перерасчет производится с даты рождения, а повышенная сумма поступает со следующего месяца. Это правило не применяется к получателям социальной пенсии и не дублируется для инвалидов I группы.
Также перерасчет предусмотрен при установлении I группы инвалидности. В этом случае фиксированная выплата увеличивается на 100% базового размера и назначается аналогичная надбавка на уход.
Еще одно основание — изменение числа иждивенцев. Например, при рождении ребенка у пенсионера выплаты пересчитываются автоматически с даты рождения, а размер прибавки зависит от доли фиксированной выплаты.
Дополнительные надбавки предусмотрены за стаж работы в особых условиях. При наличии не менее 15 лет стажа в районах Крайнего Севера фиксированная выплата увеличивается на 50%, а при 20 годах работы в приравненных территориях — на 30%. Пенсионеры с 30-летним сельским стажем, прекратившие трудовую деятельность, получают прибавку в размере 25% фиксированной выплаты с месяца после увольнения.
Ближайшее массовое повышение запланировано на 1 августа 2026 года. В этот день Социальный фонд проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам с учетом уплаченных взносов за 2025 год. Максимальная прибавка составит до трех пенсионных коэффициентов.
Таким образом, до августа изменения в размере пенсий возможны, но зависят от индивидуальных обстоятельств и не носят общего характера.
