Пенсии без индексации: летом 2026 рост будет только у отдельных категорий

Одним из оснований является достижение пенсионером 80 лет. В этом случае фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое — с 9 584,69 до 19 169,38 рубля. Дополнительно назначается надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля. Перерасчет производится с даты рождения, а повышенная сумма поступает со следующего месяца. Это правило не применяется к получателям социальной пенсии и не дублируется для инвалидов I группы.