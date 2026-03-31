В Новосибирской области резко выросло число банкротств среди молодежи

В Новосибирской области, как и в целом по России, фиксируют резкий рост числа банкротств среди молодых людей. За последние два года доля россиян в возрасте до 25 лет среди всех банкротов увеличилась почти в десять раз — с 1,5% до 14%. Тенденция затронула и наш регион, отмечают эксперты.
Все больше молодых жителей области самостоятельно инициируют процедуру признания финансовой несостоятельности. Основными причинами специалисты называют низкий уровень финансовой грамотности и нестабильные доходы.
Руководитель юридической фирмы Дмитрий Борисович подчеркнул, что банкротство «молодеет»: если раньше к нему чаще прибегали люди старшего возраста, то теперь ситуация кардинально изменилась.
При этом эксперты считают, что влияние роста числа банкротств среди молодежи на экономику в целом не стоит переоценивать, связывая происходящее с более широкими финансовыми и социальными факторами.