Пени сиротам — под запрет: в Госдуме предложили изменить ЖК РФ

Начисление пеней по жилищно-коммунальным услугам на жилье детей-сирот необходимо приостанавливать на период их пребывания в специализированных учреждениях. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
По его данным, в действующей практике за закрепленными за сиротами квартирами продолжают накапливаться платежи за ЖКУ, несмотря на то что жилье фактически пустует. Основной долг, как правило, погашается за счет бюджетных средств, однако пени сохраняются.
Панеш указал, что управляющие компании не списывают начисленные штрафные суммы и продолжают их увеличивать за каждый день просрочки. В результате к моменту достижения совершеннолетия, когда выпускники детских домов возвращаются в закрепленное жилье, на них могут быть оформлены значительные суммы задолженности.
Депутат отметил, что речь идет о ситуациях, когда ребенок не проживал в квартире, не пользовался коммунальными услугами и находился на государственном обеспечении.
В связи с этим он предложил внести изменения в Жилищный кодекс и закон о социальной поддержке детей-сирот. Инициатива предусматривает приостановку начисления пеней на период нахождения ребенка в учреждении, а также списание уже накопленных сумм после погашения основного долга за счет бюджета.
По словам парламентария, управляющие компании получают информацию от органов опеки о статусе таких квартир и фактическом отсутствии жильцов. Несмотря на это, начисление пеней продолжается.
Предложение направлено на предотвращение формирования задолженности у детей-сирот к моменту их выхода из учреждений и начала самостоятельной жизни.
Читайте также: Россиянам могут вернуть до 10 процентов за коммунальные платежи.