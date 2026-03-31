Парк аттракционов, набережная и небоскребы: каким станет берег у «Наутилуса» в Новосибирске

Что построят на месте пляжа «Наутилус»?
Новый инвестор планирует застройку 41 гектара на берегу Оби. Проект был презентован в конце 2024 года на областном совете по инвестициям. Застройкой займутся две компании: «Наутилус» — парк развлечений, а «Метрополь» — пляж с термальным комплексом и культурно-деловой центр.
Проект планировки всей территории должен быть представлен до конца 2026 года, как сообщает NGS. На участке между Октябрьским и четвёртым мостами планируется построить:
Парк аттракционов закрытого и открытого типа, аналогичный «Диснейленду».
Термально-оздоровительный комплекс.
Набережную с кафе и сервисными объектами.
ЗАГС на берегу.
Культурно-деловой центр «Сибирь Метрополь», состоящий из четырёх башен высотой до 30 этажей.
Пляж «Наутилус» обещают сохранить: он останется бесплатным и сохранит свою площадь (9 гектаров), но получит новое благоустройство.
Споры и вопросы
Проект уже вызвал критику экспертов. Архитекторы отмечают, что высотная застройка может ограничить доступ к реке для жителей ближайших микрорайонов. В 1930-х годах планировались широкие парковые полосы к воде, но эта идея была забыта. Сейчас специалисты считают, что в новом проекте не предусмотрены удобные пешеходные маршруты от жилых кварталов к пляжу.
Земля под застройку уже начала освобождаться: в начале января снесли базу отдыха «Пикниковый рай» на берегу котлована Горский, где сейчас работает только центр тактических игр. Группа «ВИС», использующая территорию пляжа под стройку, планирует освободить площадку после сдачи левобережной развязки в первой половине 2026 года. Официально пляж «Наутилус» закрыт с 2019 года, и его восстановление в прежнем виде уже не планируется.
