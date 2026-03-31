В Омске на месте ярмарки «Панорама-центр» построят жилой квартал

Мэрия подготовила поправки в проект планировки части Октябрьского округа. Речь идёт об участке между Кирова, 5-й Рабочей, Запорожской и 1-й Железнодорожной. На этой территории планируют построить как жилые дома, так и торгово-сервисные объекты.
Как стало известно порталу Om1.ru, первым в очереди идёт строительство автомойки на углу Кирова и 1-й Железнодорожной, её планируют завершить к концу этого года. Несколько позже, в 2029 — 2033 годах, неподалёку возведут квартал среднеэтажных жилых домов. Судя по приложенной к проекту поправок карте, они разместятся на территории бывшего кирпичного завода номер 11, там, где сейчас находится ярмарка «Панорама-центр».
В дальнейшем планируется построить магазины, детскую поликлинику, школу и физкультурно-спортивный комплекс. Но произойдёт это уже ближе к концу 2030-х.