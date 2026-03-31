Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на месте ярмарки «Панорама-центр» построят жилой квартал

На участке по улице Кирова планируют разместить среднеэтажную застройку.

Источник: Om1 Омск

Мэрия подготовила поправки в проект планировки части Октябрьского округа. Речь идёт об участке между Кирова, 5-й Рабочей, Запорожской и 1-й Железнодорожной. На этой территории планируют построить как жилые дома, так и торгово-сервисные объекты.

Как стало известно порталу Om1.ru, первым в очереди идёт строительство автомойки на углу Кирова и 1-й Железнодорожной, её планируют завершить к концу этого года. Несколько позже, в 2029 — 2033 годах, неподалёку возведут квартал среднеэтажных жилых домов. Судя по приложенной к проекту поправок карте, они разместятся на территории бывшего кирпичного завода номер 11, там, где сейчас находится ярмарка «Панорама-центр».

В дальнейшем планируется построить магазины, детскую поликлинику, школу и физкультурно-спортивный комплекс. Но произойдёт это уже ближе к концу 2030-х.