Рабочая неделя под сокращение: депутат назвал условия перехода на четырёхдневку

Россия может постепенно перейти к четырехдневной рабочей неделе в отдельных отраслях, однако такой процесс не должен регулироваться директивно. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, сокращение рабочей недели возможно при развитии технологий и оптимизации производственных процессов, которые способны компенсировать снижение рабочего времени. При этом подобные изменения, как подчеркнул парламентарий, должны происходить естественным путем.
Нилов отметил, что в дискуссии о формате занятости чаще обсуждаются инициативы по сокращению рабочей недели, в отличие от предложений о ее увеличении, включая ранее озвученные идеи о шестидневке.
Он также указал, что уже сейчас в ряде случаев применяются гибкие формы занятости. Некоторые сотрудники работают по графику менее пяти дней в неделю, включая четырех- и трехдневные форматы.
По оценке депутата, переход к более короткой рабочей неделе возможен в перспективе, но зависит от уровня технологического развития и эффективности организации труда.
