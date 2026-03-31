Рабочая неделя под сокращение: депутат назвал условия перехода на четырёхдневку

Россия может постепенно перейти к четырехдневной рабочей неделе в отдельных отраслях, однако такой процесс не должен регулироваться директивно. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, сокращение рабочей недели возможно при развитии технологий и оптимизации производственных процессов, которые способны компенсировать снижение рабочего времени. При этом подобные изменения, как подчеркнул парламентарий, должны происходить естественным путем.

Нилов отметил, что в дискуссии о формате занятости чаще обсуждаются инициативы по сокращению рабочей недели, в отличие от предложений о ее увеличении, включая ранее озвученные идеи о шестидневке.

Он также указал, что уже сейчас в ряде случаев применяются гибкие формы занятости. Некоторые сотрудники работают по графику менее пяти дней в неделю, включая четырех- и трехдневные форматы.

По оценке депутата, переход к более короткой рабочей неделе возможен в перспективе, но зависит от уровня технологического развития и эффективности организации труда.

Читайте также: Россиянам могут вернуть до 10 процентов за коммунальные платежи.