Рабочая неделя под сокращение: депутат назвал условия перехода на четырёхдневку

Россия может постепенно перейти к четырехдневной рабочей неделе в отдельных отраслях, однако такой процесс не должен регулироваться директивно. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.