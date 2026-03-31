В МИД рассказали о странах, в которые Россия не будет экспортировать нефть

Власти Южной Кореи после отмены санкций США обсудили с Вашингтоном закупку российской нефти. Официальных данных о намерениях Японии не поступало. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в беседе с «Известиями» напомнил, что Токио остается в рамках обязательств по соблюдению ценового потолка на нефть.
«Однако правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку на нефть российского происхождения — антирыночной мере, нарушающей цепочки поставок. Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею», — сказал Руденко.
Как подчеркнул дипломат, любые официальные обращения со стороны иностранных государств будут рассматриваться внимательно. Ключевыми факторами станут характер двусторонних отношений Москвы с этими странами, а также экономические интересы РФ.
В интервью «Известиям» Руденко сделал несколько важных заявлений.
Замминистра также отметил различный интерес к ЕАЭС. Он варьируется от создания зоны свободной торговли до получения статуса государства-наблюдателя.
По словам Руденко, функционирование ЕАЭС базируется на принципах консенсуса и учета интересов всех государств-участников союза. В этой связи любая заявка рассматривается прежде всего исходя из экономической целесообразности ее реализации.
Тогда же замминистра отметил, что новые точки роста в торговле РФ и КНР набирают динамику, например, в агропромышленном комплексе.
Акцентировал внимание Руденко и на статусе проекта по строительству российских судов в Индии. Дипломат отметил, что в рамках двусторонней рабочей группы по Северному морскому пути обсуждается перспектива строительства на индийских верфях неатомных судов ледового класса для российской стороны.
Ранее Руденко подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине. Однако точные даты пока неизвестны. Крайние переговоры по урегулированию украинского кризиса прошли 21−22 марта во Флориде.