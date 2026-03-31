В Омской области зарегистрировали товарный знак со стилизацией слова «Омск»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 23 марта 2026 года зарегистрировала товарный знак, заявку на который подавал аппарат губернатора и правительства Омской области.
Речь идёт о графическом варианте написания слова «Омск». Согласно данным регистрации, знак выполнен в оранжевой цветовой гамме, а оформление букв стилизовано под расходящиеся лучи.
В документации также указан перечень сфер, в которых может использоваться товарный знак. В их числе — аренда рекламных площадей, исследования общественного мнения и бизнеса, услуги в сфере общественных связей, а также организация выставок коммерческого и рекламного характера и другие направления.