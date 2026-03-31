Для Омска определили стоимость квадратного метра жилья

Для Омской области определили стоимость квадратного метра жилья на второй квартал 2026 года.

Приказ опубликовал Минстрой России. Данный показатель устанавливается на основании данных Росстата для расчета суммы выплат тем, кому по закону должно быть предоставлено жилье от государства. Например, сиротам.

Так, средняя рыночная стоимость одного квадрата в омском регионе составляет 112 112 рублей. Почти на две тысячи больше, чем в первом квартале года.

Согласно документу Минстроя России, дешевле всего квадратный метр в Кузбассе — 107,2 тыс. рублей. Дороже всего по стране — в Республике Алтай — 168,4 тыс. рублей за кв. м.

В Омскстате ранее сообщили, что новостройки в Омске дорожают быстрее квартир на вторичном рынке. Стоимость квадратного метра в новых домах оценивается в среднем в 148 тыс. рублей (рост за год — на 12 тыс. руб). Средняя стоимость на вторичном рынке увеличилась — 102 тыс. рублей (рост за год — около 2 тысяч рублей).