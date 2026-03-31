Для Омска определили стоимость квадратного метра жилья

Так, средняя рыночная стоимость одного квадрата в омском регионе составляет 112 112 рублей. Почти на две тысячи больше, чем в первом квартале года.
Согласно документу Минстроя России, дешевле всего квадратный метр в Кузбассе — 107,2 тыс. рублей. Дороже всего по стране — в Республике Алтай — 168,4 тыс. рублей за кв. м.
В Омскстате ранее сообщили, что новостройки в Омске дорожают быстрее квартир на вторичном рынке. Стоимость квадратного метра в новых домах оценивается в среднем в 148 тыс. рублей (рост за год — на 12 тыс. руб). Средняя стоимость на вторичном рынке увеличилась — 102 тыс. рублей (рост за год — около 2 тысяч рублей).