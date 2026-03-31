«Россия» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в аэропорту Пулково

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Авиакомпания «Россия» вынужденно вносит изменения в расписание рейсов из-за введенных ранее ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пулково, следует из сообщения авиаперевозчика.
«В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Пулково 30 и 31 марта авиакомпания “Россия” вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также объединения и отмены некоторых рейсов», — говорится в сообщении.
В авиаперевозчике попросили пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота». «В случае отмены рейса — не приезжать в аэропорт. С подробной инструкцией о порядке переоформления и возврата билетов можно ознакомиться на сайте», — добавили там.
Как отмечается, производственные и клиентские службы переведены на усиленный режим работы. «На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ», — подчеркнули в авиаперевозчике.