В Омске объявили тендеры на инфраструктуру для нового аэропорта

Подрядчику предстоит подготовить проект, провести инженерные изыскания и выполнить строительно-монтажные работы. При этом формально речь идёт о реконструкции, однако по сути для аэропорта создадут новые сети водоснабжения и канализации. Прокладку коммуникаций предусмотрели как открытым, так и закрытым способом. Кроме того, проект включает строительство насосной станции. Сети должны протянуть от Иртыша до территории новой воздушной гавани.