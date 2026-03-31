В Омске объявили тендеры на инфраструктуру для нового аэропорта

В Омске объявили два тендера, связанных с подготовкой инфраструктуры для будущего аэропорта Омск-Фёдоровка. Заказчиком выступает «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Информация о конкурсах размещена на площадке «Ростендер».
Самый крупный контракт касается реконструкции сетей водопровода и сбросного коллектора. Начальная цена закупки составляет почти 2,3 млрд рублей. Заявки от участников принимают до 13 апреля, итоги планируют подвести 15 апреля. Выполнить работы победитель должен будет до конца декабря 2027 года.
Подрядчику предстоит подготовить проект, провести инженерные изыскания и выполнить строительно-монтажные работы. При этом формально речь идёт о реконструкции, однако по сути для аэропорта создадут новые сети водоснабжения и канализации. Прокладку коммуникаций предусмотрели как открытым, так и закрытым способом. Кроме того, проект включает строительство насосной станции. Сети должны протянуть от Иртыша до территории новой воздушной гавани.
Ещё один тендер объявлен на реконструкцию подстанции ВЛ-10, которая будет обеспечивать электроснабжение аэропорта. Максимальная стоимость этого контракта составляет 992 млн рублей. Сроки подачи заявок и подведения итогов здесь такие же — до 13 и 15 апреля соответственно.
По условиям закупки подрядчик должен будет разработать проектную документацию и завершить все работы до 27 декабря 2027 года.