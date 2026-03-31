88 тысяч рублей в месяц: средний доход заемщиков МФО резко увеличился

Средний доход заемщиков микрофинансовых организаций с просроченной задолженностью по итогам 2025 года увеличился на 26% — это максимальный рост за последние четыре года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по возврату задолженности.
По данным анализа, с 2022 года средний ежемесячный доход клиентов МФО, чьи долги были переданы на взыскание, вырос с 51 тыс. до 88 тыс. рублей.
При этом, как следует из статистики Росстата, средняя номинальная заработная плата в России в 2025 году составила около 100,4 тыс. рублей, увеличившись почти на 13% по сравнению с предыдущим годом.
Дополнительно исследование указывает на рост уровня финансовой грамотности населения. По данным НАФИ, в 2025 году соответствующий индекс достиг 12,61 балла, что почти на 4% выше показателя 2018 года. Согласно этим данным, около 70% россиян демонстрируют средний или высокий уровень финансовой грамотности.
Аналитика основана на изучении более 200 тыс. просроченных микрозаймов, переданных по договорам цессии.
