Депутат Оглоблина сообщила, когда нормализуются цены на яйца

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Цены на яйца в России нормализуются в конце апреля — начале мая. Нынешние колебания обусловлены высоким спросом перед Пасхой и весенним перерасчетом стоимости продукта, заявила ТАСС зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина («Единая Россия»).
«Рост цен на яйца перед Пасхой — это классическое явление сезонного спроса, которое повторяется каждый год. По прогнозам экспертов, цены вернутся на привычный уровень в конце апреля — начале мая», — сказала она.
Депутат подчеркнула, что дефицита яиц в стране нет, производство этого продукта выросло за первые месяцы 2026 года на 2,7%. Однако перед праздником миллионы семей закупают яйца в больших количествах, создавая тем самым пиковую нагрузку на рынок. Влияют на стоимость яиц весной и другие факторы.
«Важно помнить, что повышение цен на корм, электроэнергию и логистику в начале года традиционно перекладывается на конечную цену продукта именно в этот период», — отметила Оглоблина.
25 марта ФАС России направила предупреждение крупным торговым сетям о недопустимости необоснованного повышения цен на куриные яйца перед Пасхой (отмечается православными в этом году 12 апреля). Аналогичное требование относится к товарам, пользующимся повышенным спросом накануне праздника: кондитерские изделия, сливочное масло и многое другое. В случае нарушения этих требований служба обещала принять меры против участников рынка.