Роснедра: поисковые лицензии на золотые россыпи сохранят

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Выдачу лицензий на россыпное золото по упрощенному заявительному принципу в 2026 году отменят, но поисковые лицензии останутся. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Роснедр Олег Казанов. Это связано с приходом недобросовестных недропользователей в отрасль.
По словам Казанова, за годы действия заявительного принципа сформировался очень большой массив россыпных лицензий, особенно в последние годы, когда цены на золото резко выросли, и в этот бизнес пришло больше игроков. «Здесь есть и добросовестные компании, которые честно работают в соответствии с действующим законодательством, и есть те, кто ведут себя другим образом. В последнем случае есть претензии к таким недропользователям и в отношении соблюдения лицензионных условий, и в части их поведения по отношению к местным жителям, к природе, несоблюдению природоохранных требований. Поэтому, к сожалению, в отношении россыпного золота это приобрело массовый характер», — сказал он.
«Заявительный принцип, действительно, будет прекращен как простой способ получения этих лицензий. Поисковые лицензии никуда не денутся, это база развития», — отметил Казанов. Он подчеркнул, что лицензии будут распределяться уже на конкурентной основе, и требования при таком способе получения лицензий существенно выше.
Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 31 марта в 08:00 мск.