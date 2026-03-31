Сезонный рост цен на яйца: в РФ ожидают снижения стоимости после апреля

Рост цен на куриные яйца в России носит сезонный характер и ожидается к снижению в конце апреля — начале мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлию Оглоблину.
По ее словам, подорожание связано с традиционным увеличением спроса перед Пасхой, когда население закупает продукцию в повышенных объемах. Такая ситуация, как отмечает депутат, повторяется ежегодно.
Оглоблина подчеркнула, что дефицита яиц на рынке нет. Производство за первые месяцы 2026 года увеличилось на 2,7%, однако временный всплеск спроса создает дополнительную нагрузку на поставки.
Дополнительное влияние на стоимость оказывают рост затрат производителей. В частности, речь идет об удорожании кормов, электроэнергии и логистики, что традиционно отражается на ценах в весенний период.
На фоне ситуации Федеральная антимонопольная служба 25 марта направила предупреждения крупным торговым сетям о недопустимости необоснованного повышения цен перед Пасхой, которая в 2026 году отмечается 12 апреля.
Аналогичные требования касаются и других товаров повышенного спроса, включая кондитерскую продукцию и сливочное масло. В ФАС заявили о готовности принять меры в случае выявления нарушений.
