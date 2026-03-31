«Альфа-деньги»: 28% россиян берут займы ради ощущения свободы выбора и комфорта

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. 28% граждан РФ оформляют заемные средства ради свободы выбора и комфорта, а для 22% заемщиков ключевая задача заключается в заботе о близких и образовании. Об этом говорится в исследовании микрофинансовой компании «Альфа-Деньги» (материалы есть у ТАСС).
По данным исследования, 14% оформляют займы, чтобы не откладывать заботу о здоровье. 20% заемщиков являются представителями бизнеса. Они используют заемные средства для закупки материалов под заказ, срочного ремонта оборудования или покрытия кассовых разрывов, когда оплата от клиента еще не поступила.
При этом для 10% клиентов важной задачей является возможность решить финансовый вопрос без обращения к друзьям или родственникам. А среди задач 6% заемщиков — улучшение кредитного рейтинга.