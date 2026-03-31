Контроль за переводами: правительство РФ внесло законопроект против ухода от налогов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на усиление контроля за уплатой налогов и финансовыми операциями граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, размещенные в базе данных парламента.
Документ предусматривает введение механизма определения рыночных цен при ввозе товаров из стран Евразийского экономического союза. Речь идет прежде всего о продукции, подлежащей обязательной маркировке и прослеживаемости. Инициатива направлена на предотвращение занижения стоимости импорта и неполной уплаты НДС.
Также законопроект расширяет возможности налоговых органов по контролю за финансовой активностью физических лиц. Предполагается, что Банк России будет передавать ФНС сведения о гражданах, чьи операции могут указывать на ведение незаконной предпринимательской деятельности или получение регулярного дохода.
В рамках этих изменений налоговые органы смогут запрашивать детальные банковские выписки в аналитических целях даже без проведения официальной проверки. В пояснительных материалах отмечается, что часть безналичных переводов между гражданами сейчас остается вне налогового контроля.
Дополнительно предлагается закрепить обязательное использование ИНН при открытии банковских счетов. Это позволит обеспечить точную идентификацию клиентов и исключить обслуживание по документам, не позволяющим сопоставить данные с базами ФНС.
По оценке правительства, реализация инициативы потребует около 5,8 млрд рублей в 2026—2028 годах на модернизацию информационных систем. При этом ожидаемый ежегодный эффект для федерального бюджета с 2027 года составит не менее 49,3 млрд рублей.
Основные положения законопроекта должны вступить в силу через девять месяцев после его официального опубликования.
