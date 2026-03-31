Эксперт Агаев: ДНР в основном экспортирует продукцию пищепрома и металлургии

ДОНЕЦК, 31 марта. /ТАСС/. Пищевая и металлургическая продукция являются основой экспорта ДНР. Большинство товаров поставляются в страны СНГ, сообщил ТАСС руководитель направления по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Агаев.
«Это пищевая продукция и это металлургия. В основном это страны СНГ, но как я подчеркнул выше, у нас есть, скажем так, точечные кейсы в части дальнего зарубежья», — сказал Агаев.
Он добавил, что центр оказывает донецкому бизнесу различную поддержку, начиная от сопровождения переговоров и поиска контрагентов до субсидирования.
Ранее Агаев сообщил ТАСС, что в Донбассе и Новороссии насчитывается около 60−70 экспортоориентированных компаний, большинство из которых находятся в ДНР. Центр поддерживает бизнес региона с 2023 года. Всего помощь оказана 40 компаниям. За это время при поддержке РЭЦ экспортеры ДНР продали товаров на сумму более 900 млн рублей.