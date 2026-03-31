Как изменится рынок труда после реформ Минтруда

Аппаратное совещание в Министерстве
Аппаратное совещание, прошедшее под председательством вице-министра труда и социальной защиты населения РК Аскарбека Ертаева, стало ключевым событием в обсуждении предстоящих реформ. Участники рассмотрели вопросы подготовки законодательных поправок для реализации норм новой Конституции, а также внедрения современных технологических решений в социально-трудовую сферу.
Изменения в Социальном кодексе
В рамках предстоящих реформ подготовлен пакет поправок, затрагивающих Социальный кодекс. Планируется закрепить на законодательном уровне ряд новых норм:
Стандарты работы центров активного долголетия.
Порядок оказания услуг по уходу за лицами с инвалидностью.
Внедрение института социального аудита.
Эти изменения направлены на повышение качества социальных услуг и усиление контроля за их предоставлением.
Нововведения в Трудовом кодексе
Поправки коснутся и Трудового кодекса. Законопроект предусматривает:
Введение понятия платформенной занятости.
Уточнение базовых принципов трудового законодательства.
Регулирование условий труда несовершеннолетних.
Расширение полномочий территориальных инспекций труда.
Особое внимание уделено усилению контроля за исполнением соглашений социального партнерства.
Переход на цифровые решения
Отдельным блоком обсуждалась цифровизация социальной сферы. Вице-министр Бахтияр Жазыкпаев сообщил о поэтапной автоматизации мер социальной поддержки в рамках политики дебюрократизации:
На сегодня из 66 видов региональной помощи сформированы 13 укрупненных направлений.
Часть услуг уже переведена в проактивный формат.
В системе «Е-Собес» внедрены автоматические выплаты к ряду памятных дат.
Цифровая служба занятости
Планируется трансформация системы трудоустройства. Новая Цифровая служба занятости будет использовать технологии искусственного интеллекта для сопровождения граждан:
Вице-министр отметил: «Трансформация ожидает и сферу трудоустройства, так внедряемая Цифровая служба занятости с помощью технологий искусственного интеллекта будет автоматически формировать цифровой профиль соискателя и его индивидуальный план, переходя от заявительного формата к полному сопровождению гражданина».
Единая платформа и новые институты
В рамках совещания также рассмотрены:
Темпы запуска Единой цифровой платформы.
Создание Национального центра трансформации профессий.
Эти инициативы позволят модернизировать рынок труда и повысить эффективность государственной политики в социальной сфере.