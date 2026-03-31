Как изменится рынок труда после реформ Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана обсудили законодательные реформы и цифровую трансформацию отрасли.

Источник: DKNews.kz

Аппаратное совещание в Министерстве

Аппаратное совещание, прошедшее под председательством вице-министра труда и социальной защиты населения РК Аскарбека Ертаева, стало ключевым событием в обсуждении предстоящих реформ. Участники рассмотрели вопросы подготовки законодательных поправок для реализации норм новой Конституции, а также внедрения современных технологических решений в социально-трудовую сферу.

—-

Изменения в Социальном кодексе

В рамках предстоящих реформ подготовлен пакет поправок, затрагивающих Социальный кодекс. Планируется закрепить на законодательном уровне ряд новых норм:

  • Стандарты работы центров активного долголетия.

  • Порядок оказания услуг по уходу за лицами с инвалидностью.

  • Внедрение института социального аудита.

Эти изменения направлены на повышение качества социальных услуг и усиление контроля за их предоставлением.

—-

Нововведения в Трудовом кодексе

Поправки коснутся и Трудового кодекса. Законопроект предусматривает:

  • Введение понятия платформенной занятости.

  • Уточнение базовых принципов трудового законодательства.

  • Регулирование условий труда несовершеннолетних.

  • Расширение полномочий территориальных инспекций труда.

Особое внимание уделено усилению контроля за исполнением соглашений социального партнерства.

—-

Переход на цифровые решения

Отдельным блоком обсуждалась цифровизация социальной сферы. Вице-министр Бахтияр Жазыкпаев сообщил о поэтапной автоматизации мер социальной поддержки в рамках политики дебюрократизации:

  • На сегодня из 66 видов региональной помощи сформированы 13 укрупненных направлений.

  • Часть услуг уже переведена в проактивный формат.

  • В системе «Е-Собес» внедрены автоматические выплаты к ряду памятных дат.

—-

Цифровая служба занятости

Планируется трансформация системы трудоустройства. Новая Цифровая служба занятости будет использовать технологии искусственного интеллекта для сопровождения граждан:

  • Вице-министр отметил: «Трансформация ожидает и сферу трудоустройства, так внедряемая Цифровая служба занятости с помощью технологий искусственного интеллекта будет автоматически формировать цифровой профиль соискателя и его индивидуальный план, переходя от заявительного формата к полному сопровождению гражданина».

—-

Единая платформа и новые институты

В рамках совещания также рассмотрены:

  • Темпы запуска Единой цифровой платформы.

  • Создание Национального центра трансформации профессий.

Эти инициативы позволят модернизировать рынок труда и повысить эффективность государственной политики в социальной сфере.