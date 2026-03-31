Китайская авиакомпания возобновляет рейсы между Владивостоком и Далянем

Частота полётов составит до четырех раз в неделю.

Источник: Freepik

Китайская авиакомпания Hainan Airlines возобновит регулярные полёты из Даляня во Владивосток на воздушных судах Boeing-737−800, сообщает ИА PrimaMedia.

Частота рейсов в рамках летнего расписания будет увеличиваться с двух до четырех в неделю. Ближайший рейс намечен на завтра, 1 апреля.

На сайте аэропорта Владивостока говорится, что в июне полеты из Владивостока в Далянь начнет выполнять авиакомпания «Аврора» на самолётах Airbus 319.

Hainan Airlines Holding Co., Ltd. основана в январе 1993 года в провинции Хайнань как небольшой местный перевозчик. В настоящее время она является одной из крупнейших авиакомпаний КНР.

Далянь расположен в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Это второй по значимости город провинции и крупнейший порт на севере Поднебесной.

По информации пресс-службы АО «Международный аэропорт Владивосток», в летнем расписании аэропорта суммарно на китайском направлении будет выполняться более 50 рейсов в неделю.

Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.
