Китайская авиакомпания возобновляет рейсы между Владивостоком и Далянем

Китайская авиакомпания Hainan Airlines возобновит регулярные полёты из Даляня во Владивосток на воздушных судах Boeing-737−800, сообщает ИА PrimaMedia.
Частота рейсов в рамках летнего расписания будет увеличиваться с двух до четырех в неделю. Ближайший рейс намечен на завтра, 1 апреля.
На сайте аэропорта Владивостока говорится, что в июне полеты из Владивостока в Далянь начнет выполнять авиакомпания «Аврора» на самолётах Airbus 319.
Hainan Airlines Holding Co., Ltd. основана в январе 1993 года в провинции Хайнань как небольшой местный перевозчик. В настоящее время она является одной из крупнейших авиакомпаний КНР.
Далянь расположен в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Это второй по значимости город провинции и крупнейший порт на севере Поднебесной.
По информации пресс-службы АО «Международный аэропорт Владивосток», в летнем расписании аэропорта суммарно на китайском направлении будет выполняться более 50 рейсов в неделю.