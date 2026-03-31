ЦИПР заключил соглашение о сотрудничестве со странами АСЕАН

Оргкомитет конференции ЦИПР достиг договоренности о партнерстве с Альянсом бизнес-структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии (B2BASEAN). Эта информация была опубликована пресс-службой ЦИПР.
Соглашение предусматривает запуск общих проектов, укрепление экономических связей между Российской Федерацией и государствами АСЕАН, а также трансфер технологий. Взаимодействие сторон будет осуществляться в рамках XI конференции ЦИПР, которая состоится в Нижнем Новгороде в период с 18 по 21 мая 2026 года.
Напомним, что тематические треки деловой программы «ЦИПР-2026» уже определили в Нижнем. Будут активно обсуждаться вопросы внедрения цифровых платформ и модернизации отечественных разработок.
Дмитрий Старостин, заместитель председателя правительства региона, подчеркнул значимость партнерства с Юго-Восточной Азией для развития региона. Как заявил Старостин, подписание этого договора с ЦИПР открывает перспективы в продвижении инновационных проектов, содействии российским компаниям в выходе на международные рынки и привлечении инвестиций. Ожидается, что данное сотрудничество принесет ощутимые плоды, особенно в сфере информационных технологий, и укрепит статус региона как центра международных технологических инициатив.
Ольга Пивень, директор ЦИПР, выразила уверенность, что партнерство с Альянсом B2BASEAN обеспечит российским технологическим компаниям доступ к динамично развивающимся рынкам Юго-Восточной Азии.
Президент B2BASEAN Любарто Сартойо отметил, что Нижегородская область является одним из ведущих российских регионов по условиям ведения бизнеса. Для компаний из стран АСЕАН это отличная возможность выйти на российский рынок с уже апробированными технологическими решениями. Господин Сартойо добавил, что конференция ЦИПР может послужить ключевой платформой для такого диалога.
Ранее Нижегородская область и Индия запустили формат бизнес-гостиной.