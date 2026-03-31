ЦИПР заключил соглашение о сотрудничестве со странами АСЕАН

Дмитрий Старостин, заместитель председателя правительства региона, подчеркнул значимость партнерства с Юго-Восточной Азией для развития региона. Как заявил Старостин, подписание этого договора с ЦИПР открывает перспективы в продвижении инновационных проектов, содействии российским компаниям в выходе на международные рынки и привлечении инвестиций. Ожидается, что данное сотрудничество принесет ощутимые плоды, особенно в сфере информационных технологий, и укрепит статус региона как центра международных технологических инициатив.