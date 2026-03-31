В Новосибирске ввели в эксплуатацию 13-этажный долгострой на Кошурникова

В Новосибирске стало на один коммерческий долгострой меньше. Департамент строительства и архитектуры мэрии выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 13-этажного здания на улице Кошурникова, 24 стр., которое больше десятилетия портило облик города и создавало неудобства для местных жителей. История этого объекта началась еще в 2012 году, когда некоммерческое образовательное учреждение «Региональный учебный центр» затеяло здесь строительство учебного заведения для подготовки и переподготовки рабочих кадров. Однако стройка замедлялась на долгие годы.
Проблему удалось сдвинуть с мертвой точки после того, как мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил профильному департаменту разработать дорожную карту по борьбе с коммерческими долгостроями. Градоначальник тогда подчеркнул, что город не может оставаться в стороне, поскольку заброшенные здания портят облик столицы Сибири и мешают горожанам. В рамках этой системной работы мэрия провела непростые переговоры с застройщиками и инвесторами. В итоге в 2023 году к завершению реконструкции объекта приступила компания ООО СЗ «Офис Пропертис».
Теперь на месте бывшего недостроя возвышается современное здание общей площадью более 15,7 тысячи квадратных метров. Внутри разместились учебные помещения для переподготовки и повышения квалификации специалистов, просторный конференц-зал и тренировочный зал. На первом этаже заработало предприятие общественного питания со служебными помещениями, а также помещения для обслуживания и поддержания функциональности самого здания. Кроме того, в комплексе оборудована гостиница на 219 номеров. Для автомобилистов предусмотрена подземная автостоянка на 45 машино-мест.