Чаты, суды и яблоки: как проводится капремонт домов в Минске

Минские власти запланировали на 2026 год капитальный ремонт 141 многоквартирного жилого дома общей площадью около 780 тысяч квадратных метров. Основные работы затронут четырех- и пятиэтажки середины 1970-х, а также высотки от девяти этажей и выше, возведенные в 1980-х. Как продвигаются работы, с какими трудностями сталкиваются строители и почему успех капремонта зависит не только от скорости, но и от умения договариваться с людьми, узнал корреспондент Sputnik.
Как рассказала начальник отдела капитального ремонта ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Екатерина Казак, список домов, подлежащих капремонту, всегда находится в открытом доступе. По всем объектам уже разработана проектная документация и получены заключения экспертизы. Сейчас работы в самом разгаре — например, в домах на улице Менделеева сантехники монтируют стояки, следом газовики прокладывают новые трубы, а фасадчики работают над ремонтом и окраской здания.
В Минске уже несколько лет генподрядными организациями на объектах капремонта выступают исключительно госорганизации. Среди подрядчиков — строительные тресты № 1, 4 и 35, ОАО «МАПИД» и специализированное предприятие «Минскремстрой», созданное специально для этих целей.
«Настольной книгой» для проектировщиков и строителей остается постановление Совмина № 324 от 21 апреля 2016 года. Список задач — внушительный и охватывает все здание: от обновления кровли, фасадов и отмостки до замены окон в местах общего пользования и внутридомовых инженерных сетей.
Как выбирают дома для капремонта.
Почему один дом ремонтируют, а соседний — нет? Как пояснила начальник отдела капремонта, главный критерий выбора — техническое состояние объекта. Эксплуатирующие организации каждый год проводят весенние и осенние осмотры, по их результатам составляются акты. Также учитываются срок эксплуатации здания и обращения граждан, в том числе по номеру 115.
В Минске практикуют комплексный подход: подрядная организация берет в работу сразу несколько домов в квартале. Это позволяет сократить расходы на логистику и, как отмечает Казак, снимает социальное напряжение.
«Раньше люди видели, что соседний дом такого же года постройки уже обновляют, а их — нет. Теперь комплексный метод решает эту проблему», — поясняет она.
Один из ярких примеров — улица Менделеева. Здесь одновременно ремонтируют пять домов: две пятиэтажки и три девятиэтажки. Работы стартовали в январе и завершатся до сентября этого года.
Деньги и качество.
Стоимость ремонта — информация открытая. Она прописывается в договоре, который предлагают заключить каждому собственнику. В среднем цена составляет около 350 рублей за квадратный метр. Жильцов порой пугают цифры, но в столичном ЖКХ поясняют: в смету входит обновление кровли, ремонт подвальных помещений и полная замена общедомового оборудования, а это капитальные и дорогостоящие вложения.
Впрочем, средства окупаются позже не только комфортом, но и экономией ресурсов. Не менее важный результат — повышение энергоэффективности зданий. Специалисты меняют окна в подъездах, утепляют и обновляют фасады, устанавливают современные инженерные системы и энергосберегающее освещение.
«Положительный эффект от капремонта однозначен. Не стоит думать, что это просто “косметика”. Это глубокое обновление, которое дает столичным домам новую жизнь», — подчеркивает Казак.
Зачем строители ждут тепла.
Вопрос продолжительности работ — один из самых острых для горожан. В ЖКХ отмечают, что в среднем на обновление дома уходит от 3,5 до 8 месяцев. Сроки могут растянуться до года лишь в исключительных случаях: например, если здание признано историко-культурной ценностью или если строители сталкиваются с «человеческим фактором» — отказами жильцов в доступе к квартирам.
График капремонта всегда привязан к календарю. Кровли, фасады и замена стояков могут идти параллельно, однако обновление системы отопления — этап сезонный. Логика проста: вмешательство в теплосети в разгар зимы означало бы оставить семьи в холодных квартирах. Поэтому к работам, касающимся отопления, специалисты приступают только после завершения холодного периода.
Наша задача — не доставлять жильцам лишний дискомфорт. График работ выстроен так, чтобы люди не остались, к примеру, без воды и газа одновременно.
Панельки или «хрущевки»?
На вопрос о том, какие дома ремонтировать проще, у ведомства нет однозначного ответа. Год постройки и внешний вид — не всегда определяющие факторы.
Например, в многоэтажках дополнительные трудности создают системы газоснабжения и вентиляции, а также незаконные перепланировки, с которыми приходится разбираться коммунальным службам.
«С балконами, например, легче работать в девятиэтажных панельных домах, где они спроектированы как лоджии. В пятиэтажках же доступ к ним технически сложнее. Но главная проблема при замене, например, инженерных сетей — не материал стен, а человеческий фактор. Необходимость договариваться с жильцами возникает в каждом доме», — отмечает Казак.
Что касается долговечности зданий, эксперты не спешат сравнивать качество строительства разных десятилетий.
«Нельзя сказать, что со временем строить стали хуже или лучше. Все зависит от эксплуатации. Бывают старые дома, которые снаружи выглядят “как конфетка”, но при вскрытии труб понимаешь: ремонт был жизненно необходим. И наоборот — в относительно “молодых” домах сети порой изношены сильнее», — резюмирует представитель столичного ЖКХ.
В одном в ведомстве уверены точно: после такого масштабного обновления столичные дома прослужат еще не одно десятилетие.
Viber как доска объявлений.
Уже несколько лет городское жилищное хозяйство активно поддерживает связь с жильцами через социальные сети. Самым эффективным каналом общения стали чаты в Viber. В них постоянно присутствуют представители заказчика и подрядчика, которые всегда начеку и готовы решать возникающие вопросы. Казак, лично курирующая дома на Менделеева, состоит в таких чатах сама.
«Прямая связь с людьми — это 90% успеха при капремонте. В чате мы напоминаем о ближайших работах, а жители могут оперативно оставить заявку или задать вопрос по капремонту. Также в чатах состоят и наши работники, что усиливает доверие к ним при работах в квартирах собственников», — отмечает она.
Почему в ЖКХ работают психологи.
Как оказалось, для успеха капремонта профессиональных строительных навыков недостаточно. Едва ли не самым важным условием становятся успешные переговоры с жильцами.
«Первая реакция на предстоящие перемены часто бывает агрессивной. Люди сразу встречают нас как “ежики”, — делится наблюдениями Казак.
По ее опыту, минчане порой не могут аргументировать отказ, ограничиваясь фразой «просто не хочу». Вопреки стереотипам наиболее категоричными в защите своего пространства оказываются молодые люди. Не всегда зная тонкости законодательства, они полагают, что имеют полное право не соглашаться на работы в своей квартире.
«С молодежью вопросы возникают чаще. Многие считают: это моя собственность, мое “царство”, хочу — пускаю строителей, хочу — нет. Их первая реакция всегда более эмоциональна», — отмечает руководитель.
Еще один камень преткновения — границы ответственности. В рамках капремонта меняются стояки водоснабжения, канализации, а также полотенцесушители. Однако жильцы нередко требуют заменить и внутриквартирную разводку, которая находится в их собственности. Приходится пояснять: эти работы по закону в капремонт не входят.
Бывают и более сложные случаи. Например, когда жильцы отказываются демонтировать незаконное остекление балконов, мешающее фасадчикам, или не пускают газовиков.
«Случалось, что отдельные стояки не могли запустить более полугода именно из-за отсутствия доступа в одну из квартир. В ход идет все: от долгих уговоров до судебных исков. И хотя до судов доходит редко, такие прецеденты в Минске есть», — подчеркнула представитель ЖКХ.
Большинство конфликтов решается все-таки мирно. По словам начальника отдела капремонта, иногда достаточно проявить немного доброты, иногда — быть чуть строже, но чаще всего помогает просто подробное объяснение, как и что будет происходить с домом и почему это важно.
«Когда с человеком поговоришь, наглядно объяснишь, что именно нужно освободить или разобрать, и какой результат он получит в итоге — все вопросы снимаются. Появляется доступ в квартиры, а в завершение мы слышим много слов благодарности», — заметила она.
Конфеты, яблоки и чаепития.
Иногда общение с жильцами приносит и приятные сюрпризы. Казак с улыбкой вспоминает случаи, когда благодарные минчане угощают строителей чаем, конфетами, яблоками, а в морозы зовут рабочих погреться.
В коллекции Екатерины Михайловны даже есть памятный подарок от жильцов — декоративная тарелка. По ее признанию, такие моменты — лучшая оценка их работы.
Оказывается, капремонт порой сплачивает людей: жильцы начинают общаться в домовых чатах и находят новых друзей.
Забавный случай произошел и при поиске собственника одной из квартир.
Мы запланировали капремонт в доме и начали оповещать жильцов. Оставалась одна закрытая квартира: никто не знал, где найти хозяина, даже соседи не видели его годами. Чтобы выйти на связь, мы подключили все возможные службы. А когда хозяйка наконец нашлась, соседи были так рады ее видеть, будто встретили родного человека.
Так ремонт становится не просто техническим процессом, а началом новой, более дружной жизни целого дома.