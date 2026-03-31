Чаты, суды и яблоки: как проводится капремонт домов в Минске

Мы запланировали капремонт в доме и начали оповещать жильцов. Оставалась одна закрытая квартира: никто не знал, где найти хозяина, даже соседи не видели его годами. Чтобы выйти на связь, мы подключили все возможные службы. А когда хозяйка наконец нашлась, соседи были так рады ее видеть, будто встретили родного человека.