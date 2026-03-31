Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске депутаты обсудили ремонт мостов и утилизацию опасных отходов

Две острые городские проблемы — состояние пешеходных мостов и сбор опасных отходов — стали главными темами заседания постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.

Источник: НДН.ИНФО

Проблема аварийных пешеходных мостов: прогресс и новые вызовы

Парламентарии впервые подняли проблему аварийного состояния пешеходных мостов в 2022 году. Сооружения были изношены, существовал риск обрушения. Ситуация усугублялась отсутствием финансирования и системного подхода.

После вмешательства депутатов работа сдвинулась с мёртвой точки: из бюджета выделили 100 миллионов рублей. Специалисты провели масштабную инвентаризацию, обследовав практически все мостовые сооружения. В оперативном управлении «Гормоста» находится 70 пешеходных мостов. Доля переправ в ненормативном состоянии сократилась на 22%.

«Приоритет — сооружения, на которых пролегают безопасные школьные маршруты. Выполнить всё одновременно невозможно, но работа движется в правильном направлении», — отметил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Роман Никитенко (депутатское объединение «Единая Россия»).

Планы на текущий год

В текущем году запланировано ежедневное выполнение аварийных и плановых ремонтных работ. Заключён двухлетний контракт на содержание объектов. Завершена документация для ремонта моста у остановки «Обское море». Окончание строительства перехода через железную дорогу, соединяющего Калининский и Дзержинский районы, также в планах.

Проблема утилизации отходов

Депутаты обратили внимание на ситуацию со сбором и вывозом батареек, ртутьсодержащих ламп и автомобильных покрышек. С 1 января 2026 года лицензию отозвали у единственной лицензированной организации в городе. Фактически в Новосибирске не осталось структур, имеющих право на транспортировку этих отходов.

Федеральный экологический оператор принимает лампы и батарейки, но не занимается их сбором и вывозом. Конкурс на выбор подрядчика для транспортировки пока не завершён. Управляющие компании обязаны принимать отходы, но сдавать их некуда.

Проблема усугубляется ростом стоимости услуг: раньше утилизация обходилась в 18 рублей, теперь — в 54. С автомобильными шинами ситуация не менее острая. В городе есть три организации, принимающие покрышки бесплатно, но системный сбор отсутствует. Шины оказываются на несанкционированных свалках.

«Мы держим вопрос на контроле, чтобы утилизация ртутьсодержащих ламп, батареек и аккумуляторов не прекращалась. Эти отходы относятся ко второму классу вредности, поэтому должны собираться по регламенту. Мы попросили предоставить чёткую логистическую схему до конца недели», — прокомментировал Роман Никитенко.

Парламентарии намерены следить, чтобы работа по сбору и утилизации не прекращалась, а её финансирование соответствовало реальным потребностям горожан.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше