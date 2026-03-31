В Новосибирске депутаты обсудили ремонт мостов и утилизацию опасных отходов

Проблема аварийных пешеходных мостов: прогресс и новые вызовы
Парламентарии впервые подняли проблему аварийного состояния пешеходных мостов в 2022 году. Сооружения были изношены, существовал риск обрушения. Ситуация усугублялась отсутствием финансирования и системного подхода.
После вмешательства депутатов работа сдвинулась с мёртвой точки: из бюджета выделили 100 миллионов рублей. Специалисты провели масштабную инвентаризацию, обследовав практически все мостовые сооружения. В оперативном управлении «Гормоста» находится 70 пешеходных мостов. Доля переправ в ненормативном состоянии сократилась на 22%.
«Приоритет — сооружения, на которых пролегают безопасные школьные маршруты. Выполнить всё одновременно невозможно, но работа движется в правильном направлении», — отметил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Роман Никитенко (депутатское объединение «Единая Россия»).
Планы на текущий год
В текущем году запланировано ежедневное выполнение аварийных и плановых ремонтных работ. Заключён двухлетний контракт на содержание объектов. Завершена документация для ремонта моста у остановки «Обское море». Окончание строительства перехода через железную дорогу, соединяющего Калининский и Дзержинский районы, также в планах.
Проблема утилизации отходов
Депутаты обратили внимание на ситуацию со сбором и вывозом батареек, ртутьсодержащих ламп и автомобильных покрышек. С 1 января 2026 года лицензию отозвали у единственной лицензированной организации в городе. Фактически в Новосибирске не осталось структур, имеющих право на транспортировку этих отходов.
Федеральный экологический оператор принимает лампы и батарейки, но не занимается их сбором и вывозом. Конкурс на выбор подрядчика для транспортировки пока не завершён. Управляющие компании обязаны принимать отходы, но сдавать их некуда.
Проблема усугубляется ростом стоимости услуг: раньше утилизация обходилась в 18 рублей, теперь — в 54. С автомобильными шинами ситуация не менее острая. В городе есть три организации, принимающие покрышки бесплатно, но системный сбор отсутствует. Шины оказываются на несанкционированных свалках.
«Мы держим вопрос на контроле, чтобы утилизация ртутьсодержащих ламп, батареек и аккумуляторов не прекращалась. Эти отходы относятся ко второму классу вредности, поэтому должны собираться по регламенту. Мы попросили предоставить чёткую логистическую схему до конца недели», — прокомментировал Роман Никитенко.
Парламентарии намерены следить, чтобы работа по сбору и утилизации не прекращалась, а её финансирование соответствовало реальным потребностям горожан.