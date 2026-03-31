Цены на бензин в США побили почти четырехлетний рекорд

Источник: РБК

Средняя розничная цена на бензин в США выросла до $4 (325,21 ₽) за галлон (3,8 л) на фоне военного конфликта в Иране, следует из данных сервиса GasBuddy.

По словам руководителя отдела анализа нефтяной отрасли в GasBuddy Патрика Де Хаана, это самый высокий показатель с 8 августа 2022 года. «Это самый большой месячный прирост, когда-либо зафиксированный GasBuddy: $1,059 за галлон бензина, $1,701 за галлон дизельного топлива», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Как ранее писал Bloomberg, резкое повышение стоимости бензина создает политические риски для Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах, которые пройдут 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов палаты представителей конгресса и 33 сенатора.

CNN писал, что скачок цен на нефть на фоне перебоев с поставками энергоресурсов с Ближнего Востока во многие страны вызвал панику в администрации президента США Дональда Трампа. Американские чиновники в срочном порядке начали прорабатывать расширенный набор мер для стабилизации финансовых рынков и сдерживания роста цен на бензин.

Чиновники изначально рассчитывали, что снижение стоимости бензина станет ключевым козырем республиканцев в борьбе за сохранение большинства в обеих палатах на ноябрьских промежуточных выборах, уточнил телеканал.

