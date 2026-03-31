Остатки трамвайных путей начали разбирать во Владивостоке

Сейчас на месте будущей зоны отдыха разгоняют стихийную парковку, возникшую там сразу после демонтажа путей, и достают из грунта последние останки рельсов и шпалы.
Администрация Владивостока анонсировала начало демонтажных и земляных работ с завтрашнего дня, 1 апреля. Но технику и рабочих очевидцы заметили уже сегодня. Зону производства работ отгородили сеткой.
До конца августа здесь появятся пешеходные дорожки, освещение и новый газон. На следующих этапах обустроят детские и спортивные площадки, места для спокойного отдыха. Зона парковки будет предусмотрена, но небольшая.
Подрядчик первой очереди проекта благоустройства — индивидуальная предпринимательница (на торги вышло три участника), контролирует ход работ муниципальное учреждение «Зелёный Владивосток». В 2027 году работы завершат полностью, но силами других исполнителей.
Несмотря на возмущение местных автолюбителей, негативно воспринявших ликвидацию одного из немногих участков земли, где в этом микрорайоне возможно припарковать личный транспорт, проект благоустройства аллеи на Ивановской улице победил по итогам народного голосования. Если итоговый объект будет соответствовать рендерам, то здесь станет гораздо больше зелени, а благоустройство будет иметь в память об истории участка трамвайную тематику (например, игровой комплекс детской площадки планируется в виде вагона). Площадь территории благоустройства составляет 28 358 квадратных метров, из них озеленения — 23 862 «квадрата».
Тем временем в районе Баляевской развязки идёт подготовка к благоустройству территории по проекту комплексного развития (КРТ). Сейчас в развиваемой зоне демонтируют торговый центр «Самоцвет», далее под снос уйдёт и рынок. Разворотное трамвайное кольцо демонтировать не будут, хотя у жителей остаются сомнения, застройщик даже планирует отремонтировать его и благоустроить трамвайную остановку.
Также в качестве социальной нагрузки он должен благоустроить входную группу в парк Минного городка, её хотят сделать главной. Сам парк благоустраивают уже через федеральные дотации. Вторую очередь с колесом обозрения и территорией детских и семейных аттракционов хотят открыть в День города — 2 июля 2026 года. В прошлом году открыли небольшой участок парка со спортивными зонами, на зимних каникулах там работал новогодний городок.