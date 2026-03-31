Остатки трамвайных путей начали разбирать во Владивостоке

Несмотря на возмущение местных автолюбителей, негативно воспринявших ликвидацию одного из немногих участков земли, где в этом микрорайоне возможно припарковать личный транспорт, проект благоустройства аллеи на Ивановской улице победил по итогам народного голосования. Если итоговый объект будет соответствовать рендерам, то здесь станет гораздо больше зелени, а благоустройство будет иметь в память об истории участка трамвайную тематику (например, игровой комплекс детской площадки планируется в виде вагона). Площадь территории благоустройства составляет 28 358 квадратных метров, из них озеленения — 23 862 «квадрата».