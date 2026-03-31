Суд взыскал более 11 млн рублей долга за поставку краба в Приморье

Как следует из материалов дела, между сторонами был заключен договор на поставку мяса краба. Общая стоимость отгруженной продукции составила 11,8 млн рублей. Товар был передан покупателю, что подтверждается ветеринарными справками, оформленными через автоматизированную систему.
При этом покупатель оплатил лишь часть поставки, чуть более 625 тысяч рублей. Остальная сумма за две партии продукции так и не была перечислена. Не получив оплату в срок, «Русский краб» обратился в суд с требованием взыскать основной долг 11,19 млн рублей, а также почти 3,9 млн рублей процентов.
Суд установил, что поставка товара была выполнена в полном объеме, а продукция принята ответчиком без каких-либо замечаний. Нарушение сроков оплаты подтвердилось материалами дела. Представленные расчеты задолженности и процентов суд признал корректными.
В итоге с ответчика взыскана задолженность по договору купли-продажи на сумму свыше 11 млн рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.
Согласно порталу проверки контрагентов Seldon.Basis, АО «Русский краб» раньше принадлежало бизнесмену Глебу Франку, который в 2022 г. попал под санкции. Впоследствии он передал свою долю топ-менеджменту компании. Помимо этого, в орбиту компании входит 13 предприятий, связанных с выловом краба и красной рыбы.