Прибыль Пермского завода силикатных панелей выросла почти в два раза

Чистая прибыль АО «ПЗСП» за прошедший год выросла на 93,2% и достигла 171,8 млн рублей, сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на портал «СПАРК Интерфакс». В предыдущем 2024 году этот показатель составил 88,9 млн рублей.
Годовая выручка Пермского завода силикатных панелей составила 6,446 млрд рублей, превысив показатель 2024 года. Тогда выручка была равна 5,204 млрд рублей. При этом себестоимость продаж увеличилась на 12,8%, составив 5,269 млрд рублей.
В АО «ПЗСП» рассказали изданию, что рост прибыли связан с увеличением объемов строительства, раскрытием эскроу счетов и стартом новых объектов. Компания основана в 1963 году и входит в топ 3 застройщиков Перми, а также лидирует по производству изделий из газобетона.