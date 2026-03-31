Годовая инфляция в Нижегородской области составила 5,6% в феврале

Годовая инфляция в Нижегородской области в феврале 2026 года выросла до 5,6%. Несмотря на небольшой рост, показатель остался ниже общероссийского уровня, который составил 5,9%. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.
При этом в целом по Приволжскому федеральному округу годовая инфляция, напротив, замедлилась — с 6,8% до 6,5%. За месяц в Нижегородской области цены выросли на 0,6% — это заметно меньше январского скачка (1,6%).
В феврале снизилось влияние налоговых изменений и повышения тарифов, произошедших в начале года, поясняют в ведомстве. В регионе замедлился рост цен как на продукты и непродовольственные товары, так и на услуги. Заметно подешевела молочная продукция, включая сливочное масло — благодаря росту производства сырого молока и высоким запасам. Рост цен на овощи замедлился, хотя тепличные хозяйства по-прежнему закладывали в стоимость издержки на обогрев и доставку.
Из непродовольственных товаров в Нижегородской области снизились цены на стройматериалы. Охлаждение спроса на фоне высоких ставок по кредитам удешевило бытовую технику, телевизоры и смартфоны. Сезонный фактор снизил цены на меховые изделия и зимнюю обувь.
Заграничные туры подорожали из-за сезонного спроса, а отдых на Черноморском побережье подешевел с завершением горнолыжного сезона.
Банк России продолжает политику по возвращению инфляции к стабильно низкому уровню. С учетом проводимой денежно-кредитной политики регулятор ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,5−5,5% в 2026 году, а в 2027 году и далее будет находиться вблизи 4%.