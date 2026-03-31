Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Годовая инфляция в Нижегородской области составила 5,6% в феврале

В Волго-Вятском ГУ Банка России отмечают, что ряд товаров и услуг подешевел.

Источник: Комсомольская правда

Годовая инфляция в Нижегородской области в феврале 2026 года выросла до 5,6%. Несмотря на небольшой рост, показатель остался ниже общероссийского уровня, который составил 5,9%. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.

При этом в целом по Приволжскому федеральному округу годовая инфляция, напротив, замедлилась — с 6,8% до 6,5%. За месяц в Нижегородской области цены выросли на 0,6% — это заметно меньше январского скачка (1,6%).

В феврале снизилось влияние налоговых изменений и повышения тарифов, произошедших в начале года, поясняют в ведомстве. В регионе замедлился рост цен как на продукты и непродовольственные товары, так и на услуги. Заметно подешевела молочная продукция, включая сливочное масло — благодаря росту производства сырого молока и высоким запасам. Рост цен на овощи замедлился, хотя тепличные хозяйства по-прежнему закладывали в стоимость издержки на обогрев и доставку.

Из непродовольственных товаров в Нижегородской области снизились цены на стройматериалы. Охлаждение спроса на фоне высоких ставок по кредитам удешевило бытовую технику, телевизоры и смартфоны. Сезонный фактор снизил цены на меховые изделия и зимнюю обувь.

Заграничные туры подорожали из-за сезонного спроса, а отдых на Черноморском побережье подешевел с завершением горнолыжного сезона.

Банк России продолжает политику по возвращению инфляции к стабильно низкому уровню. С учетом проводимой денежно-кредитной политики регулятор ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,5−5,5% в 2026 году, а в 2027 году и далее будет находиться вблизи 4%.