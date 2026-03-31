Сколько денег можно перевести по карте без блокировки: совет эксперта

Многие волгоградцы сегодня живут «в цифре» и привыкли перекидывать деньги друг другу на карту по любому поводу — от возврата долга за обед до сбора на подарок коллеге. Однако чем выше суммы, тем чаще возникает тревожный вопрос: а не заблокирует ли банк счет и не нагрянет ли следом налоговая? Эксперт из РЭУ имени Плеханова Юлия Мягкова разъяснила, за какими именно операциями пристально следят финансовые организации.
На самом деле в российском законе нет жесткого запрета на крупные переводы между обычными людьми, но существует система контроля. По правилам, банки обязаны уведомлять Росфинмониторинг, если вы разом переводите или снимаете наличными больше одного миллиона рублей. Если же речь идет о сделках с недвижимостью, то планка контроля поднимается до пяти миллионов.
При этом важно понимать, что автоматическая передача данных в ведомство вовсе не означает мгновенную блокировку карты. Проблемы начинаются тогда, когда поведение клиента кажется системе безопасности подозрительным или «непрозрачным».
Больше всего вопросов у банкиров вызывает необычная активность, которая резко выбивается из вашего привычного ритма жизни. Например, если вы обычно тратили по 30 тысяч в месяц и вдруг начали рассылать по сто тысяч разным получателям.
Подозрительным выглядит и так называемое дробление, когда одну крупную сумму пытаются перевести мелкими частями по пять-десять тысяч в течение короткого времени. Для системы это выглядит как попытка скрыть реальный доход или провести сомнительную операцию в обход установленных лимитов.
Также не стоит забывать о технических рамках платежных систем. Через Систему быстрых платежей можно перевести самому себе в другой банк до тридцати миллионов рублей в месяц без комиссии, а вот другому человеку бесплатно дадут отправить только сто тысяч. Если нужно перекинуть больше, придется либо платить процент, либо объяснять цель операции в специальном всплывающем окне приложения.
Чтобы не попасть под подозрение и не оправдываться перед службой безопасности, специалисты советуют придерживаться простых правил. Для крупных транзакций лучше использовать обычные дебетовые карты, так как операции по кредиткам всегда изучаются более придирчиво. Не ленитесь сопровождать перевод коротким комментарием, например, «подарок на день рождения» или «помощь родственнику». Если ваши реальные доходы сопоставимы с суммами в приложении и вы не используете личную карту для ведения бизнеса, то причин для беспокойства нет.
Главное — не превращать свой счет в «транзитный узел» для чужих денег, иначе банк рано или поздно потребует документально подтвердить происхождение средств.
