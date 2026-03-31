Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Коммунарка» объяснила белорусам, почему шоколадка «Любимая Аленка» стала весить 85 граммов

Источник: Комсомольская правда

Популярная в Беларуси шоколадка «Любимая Аленка» стала легче на 15 граммов, это возмутило белорусов, пишет агентство «Минск-Новости».

Так в сети разлетелся пост минчанки, которая опубликовала обертку шоколадки «Любимая Аленка» от кондитерской фабрики «Коммунарка», где масса нетто уже 85 граммов, а не 100, как это было ранее.

На фабрике ответили, что отслеживают текущие тенденции на кондитерском рынке, и наблюдают, как и другие зарубежные и кондитерские фирмы выбирают стратегию снижения веса кондитерских изделий. Специалисты рассказали, что новый вес теперь имеют как популярные шоколадки «Любимая Аленка», «Генеральский», «Красная шапочка», так и новинки — «Коммунарка» с кокосом, миндалем и арахисом, «Коммунарка» с кукурузными хлопьями и другие. При этом на фабрике сказали о повышении доступности кондитерских изделий.

— Снижение веса позволяет сделать продукт более доступным широкому кругу потребителей, — подчеркнули специалисты.

И также отметили, что качество «Любимой Аленки» остается неизменным. Шоколад изготавливается по согласованной рецептуре, которая не меняется с 2018 года.

— Оттенки вкуса шоколада могут варьироваться в зависимости от вида используемых какао-бобов, места их произрастания, особенностей выращивания и способов ферментации, — заключили на «Коммунарке».

