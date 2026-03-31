Аэропорт Братска закончил прошлый год с убытком и снижением выручки

С убытком закончил 2025 год аэропорт Братска (АО «Аэропорт Братск»). Он составил почти 246 миллионов рублей. 2024-й год аэропорт завершил с прибылью. Об этом говорится в отчетности акционерного общества, которую изучил «Интерфакс», передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Согласно данным бухгалтерской отчетности, выручка аэропорта в 2025 году по сравнению с 2024-м снизилась на 28,7% и составила 1,3 миллиарда рублей (в 2024-м — 1,9 миллиарда). При этом в структуре выручки доходы от использования собственного парка воздушных судов уменьшились более чем на 50% и составили 532,3 миллиона рублей, доходы от обслуживания чужого парка снизились не так сильно: всего на 6,8%, до почти 822 миллионов рублей.

Как отмечается в пояснениях к отчетности, убыток сформировался в результате неполучения субсидий на возмещение недополученных доходов от аэропортового обеспечения полетов, сокращения количества самолето-вылетов на регулярных рейсах и объемов авиационных работ воздушными судами Ми-8Т и Як-40, а также роста расходов на ремонт основных средств и создания оценочных резервов под обесценение объектов незавершенного строительства, — говорится в сообщении «Интерфакса».

В итоге чистый убыток аэропорта по году составил около 246 миллионов рублей. 2024-й год для компании «Аэропорт Братск» был более успешным. Он завершился с прибылью почти 119 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в 2025 году пассажиропоток братского аэропорта снизился по сравнению с 2024-м годом.