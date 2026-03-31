В Уфе обсудили ситуацию с вирусами животных и вакцинами

В Башкирии пока не отмечено случаев заболевания животных, которые были зафиксированы в ряде российских регионов, сообщил руководитель госкомитета Башкирии по ветеринарии Азат Зиганшин на панельной сессии Всероссийского агропромышленного форума в Уфе.
«Государственная ветеринарная служба региона активно проводит комплекс профилактических и карантинных мероприятий, но не всегда этого достаточно», — отметил спикер.
Сегодня специалисты ветеринарной службы совместно с сотрудниками ГАИ проводят рейды на федеральных и региональных дорогах, чтобы обнаружить водителей, занимающихся незаконной транспортировкой скота. Также они делают подворовый обход населения с целью выявления болезней животных. Заодно ведут разъяснительную работу с населением, информируют о необходимости согласования перемещения скота с ветеринарными службами, а также о том, что при выявлении заболевших животных нужно немедленно сообщать об этом компетентным органам.
— В дикой фауне мы не можем контролировать передвижение кабанов, волков, лисиц, птиц, которые как раз и являются переносчиками заразы. И бешенство, и бруцеллез, и птичий грипп — всем этим домашний скот заражается от диких животных. Сегодня смертельным вирусам подвержены и пчелиные пасеки. В такое время мы живем — век размножения вирусных заболеваний. И здесь очень многое зависит от владельцев животных, — отметил Зиганшин.
Он подчеркнул, как важно периодически вакцинировать сельскохозяйственных животных, проводить дезинфекцию и дератизацию помещений, в которых они содержатся. Однако именно в этом вопросе регулярно встречается недопонимание — люди не хотят пускать во двор ветеринара. Еще сложнее попасть в крупный агропромышленный холдинг — полномочий у специалистов ветеринарной службы здесь не хватает.
— Но мы не опускаем руки. Сотрудничаем с прокуратурой, с правоохранительными органами. Главное, что в республике сохранили государственную ветеринарную службу, а такое есть не во всех субъектах, — поделился главный ветврач региона.
Помимо недопонимания со стороны населения есть и другая проблема — нехватка вакцин. Еще в прошлом году с прилавков ветеринарных аптек стали пропадать зарубежные препараты — из-за новых строгих требований к маркировке, а российские производители не смогли оперативно нарастить производство до нужных масштабов.
— Сегодня эксперты оценивают российский рынок препаратов для ветеринарии в 55 млрд рублей в год, — говорит депутат Госсобрания РБ, председатель комитета по аграрным вопросам Ильшат Вазигатов. — Он растет и может составить к 2030 году 80−82 млрд рублей. При этом отрасль сегодня фактически поддерживается по остаточному принципу, и все еще высока ее зависимость от иностранных поставщиков. Нужны общие усилия — законодателей, финансистов, производителей, чтобы количество отечественных ветеринарных продуктов удовлетворяло потребности сельхозпроизводителей. И, конечно, за счет интеграции науки в производство можно решить проблему преобладания импортных лекарств на российском рынке.
При этом, по словам эксперта, отечественные ветеринарные препараты сегодня котируются и поставляются на экспорт в 40 стран.
Кстати, в Башкирии на сегодня зарегистрировано 222 предприятия, торгующих ветеринарными препаратами, и только один производитель лекарств для животных.
Представитель одного из крупнейших производителей ветпрепаратов в России Николай Шестаков рассказал, что за последние годы рынок ветеринарной фармацевтики значительно усилился.
— За последние три года российский рынок иммунобиологических ветеринарных препаратов (вакцин, сывороток и аналогичной продукции) продемонстрировал устойчивую положительную динамику. Доля продукции отечественного производства в сегменте выросла за год с 12,8 млрд рублей до 20,1 млрд и обогнала импортные продукты, — отметил эксперт.
По его словам, появляются новые препараты. К примеру, его предприятие открывает новый завод по производству фитобиотиков.
— Фитопрепараты представляют собой альтернативу антибиотикам. В глобальном масштабе они способствуют переходу к более экологичным методам выращивания и поддержания здоровья животных без использования антибиотиков, — пояснил спикер.
Также в этом году предприятие намерено полностью закрыть потребности российского птицеводства для лечения кокцидиоза. До сих пор около 90 процентов таких препаратов в России были импортными.