Башкирия нарастила выпуск двигателей для боевой авиации

Башкирия, как один из ведущих промышленных регионов России, продолжает системную работу в этих направлениях, делая ставку на развитие беспилотных авиационных систем, кластерную политику и рост оборонного заказа. В своем ежегодном послании Глава Башкирии Радий Хабиров ставил задачу перестроить экономику в условиях СВО и работать под девизом «Все для победы». На заседании Госсобрания — Курултая премьер-министр правительства Андрей Назаров доложил, как исполнялось поручение руководителя региона.
Так, в 2025 году Башкирия серьёзно нарастила компетенции в сфере БПЛА. Создан региональный научно-производственный центр, на оснащение которого привлекли 1,3 млрд рублей федеральных средств. За год выпустили более 9 тысяч беспилотников различного типа и почти 1,5 млн электродвигателей для них. В пилотном национальном рейтинге «дронификации» наша республика вошла в тройку лучших регионов.
В «классической» промышленности тоже высокие результаты. Сейчас в регионе действуют 14 индустриальных парков и 20 технопарков — это четвёртый показатель в стране. По уровню кластерного развития регион стал лидером I Национального рейтинга.
Особая экономическая зона «Алга» подтверждает статус одного из самых привлекательных инвестплощадок. В IX Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России она заняла третье место. Здесь зарегистрировано 25 резидентов с инвестициями более 65 млрд рублей и планами создать свыше 3 тысяч рабочих мест. В декабре 2025 года направлена заявка в минэкономразвития РФ на расширение «Алги» на 220 гектаров в Уфимском районе.
Предприятия республики кратно нарастили выпуск авиационных двигателей для боевой авиации: индекс промпроизводства на профильном объединении вырос более чем на 7%. Производство специальных химических веществ увеличилось почти на 57%. Спецтехника повышенной проходимости, выпускаемая в Башкирии, успешно выполняет задачи в самых экстремальных условиях. Одна из ключевых машиностроительных компаний нарастила выпуск такой продукции почти на 23% по итогам года, подчеркнул Андрей Назаров.