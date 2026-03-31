В Башкирии построят новый военный госпиталь за 28 млрд рублей

«Новый госпиталь ветеранов войн — для нас это приоритет. Еще несколько лет назад Радий Хабиров поставил перед нами такую задачу. Были подготовлены соответствующие документы, концепция. Потом руководитель республики согласовал это с президентом России Владимиром Путиным. Была получена положительная резолюция главы государства, которая дает нам возможность взаимодействовать с федеральным правительством на эту тему», — рассказал глава кабмина Башкирии.