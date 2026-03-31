В Башкирии построят новый военный госпиталь за 28 млрд рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров поставил задачу перед правительством региона реализовать проект по строительству современного военного госпиталя. Об этом сообщил на 31-м заседании Госсобрания — Курултая РБ премьер-министр региона Андрей Назаров.

Источник: Башинформ

«Новый госпиталь ветеранов войн — для нас это приоритет. Еще несколько лет назад Радий Хабиров поставил перед нами такую задачу. Были подготовлены соответствующие документы, концепция. Потом руководитель республики согласовал это с президентом России Владимиром Путиным. Была получена положительная резолюция главы государства, которая дает нам возможность взаимодействовать с федеральным правительством на эту тему», — рассказал глава кабмина Башкирии.

На данный момент участок для строительства уже подобран. Госэкспертиза положительное заключение дала на этот проект. Госпиталь рассчитан на 400 койко-мест, поликлиника при нем — на 300 посещений в смену.

Сейчас проект находится в завершающей стадии по финансированию. Он достаточно крупный, дорогостоящий — на 28 миллиардов рублей. Из них 3,7 миллиарда — средства республиканского бюджета. Остальное предполагаются федеральные средства. Планируем, что в ближайшие два-три года этот проект будет реализован.

резюмировал Андрей Назаров

Как ранее сообщал Башинформ, на сферу здравоохранения Башкирии в прошлом году выделено более 125 млрд рублей. При этом на первичное звено здравоохранения направили свыше 5 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2024 году.