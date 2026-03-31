Еще шесть компаний стали резидентами нижегородской «Квантовой долины»

Эксперты утвердили заявки шести компаний на получение статуса резидента инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина». Заседание прошло под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Пять из шести новых проектов реализуются в сфере передовых цифровых технологий. Всего на данный момент резидентами ИНТЦ являются 58 компаний.
Новые участники центра работают над разными направлениями: один создает систему управления корпоративными льготами и мотивации сотрудников, другой разрабатывает платформу интеллектуального управления мобильным доступом для «умных» устройств. Еще одна компания занимается платформой для создания цифровых информационных моделей в строительных проектах. Среди резидентов также есть разработчик технологии глубокой переработки строительных и бытовых отходов, создатель платформы с системой предиктивной аналитики для оценки эффективности команд, а также разработчик, автоматизирующий все этапы рекламных кампаний — от стратегии до генерации контента.
Как отметила заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева, «Квантовая долина» привлекает все больше высокотехнологичных компаний. Только в 2025 году резидентами центра стали 22 предприятия.
Резиденты ИНТЦ работают по пяти основным направлениям: передовые цифровые технологии, инновационные производства и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная медицина, экология и ликвидация накопленного ущерба.
Для участников предусмотрен ряд налоговых льгот: в течение десяти лет налоги на прибыль, имущество и НДС обнуляются, а страховые взносы уплачиваются по пониженному тарифу.