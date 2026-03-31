ВСРП предупредило о риске остановки парома «Порт Байкал — причал Рогатка»

IrkutskMedia, 31 марта. АО «Восточно‑Сибирское речное пароходство» сообщило о возможных рисках приостановки работы паромной переправы «Порт Байкал — причал Рогатка — Порт Байкал». Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Истлэнд».
26 января 2026 года между АО «ВСРП» и ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области» было заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета для возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом по маршруту «Порт Байкал — причал Рогатка — Порт Байкал».
В ГК «Истлэнд» уточнили, что за январь 2026 года пароходство осуществило 155 кругорейсов и перевезло 1882 пассажира по сниженным тарифам. АО «ВСРП» должно было получить 3 796 185 рублей субсидии, однако выплаты до настоящего времени не поступили. В связи с этим компания направила досудебную претензию в ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области». В ответ директор учреждения Е. В. Блинов сообщил, что 6 марта 2026 года была сформирована и направлена в министерство финансов Приангарья заявка на оплату расходов. Также неоднократно направлялись обращения с просьбой о финансовом обеспечении учреждения для выполнения обязательств.
Таким образом, по информации ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области», задержка выплат связана с непоступлением денежных средств из областного бюджета.
Аналогичная ситуация сложилась и за февраль 2026 года: ОГКУ не оплатила услуги АО «ВСРП» в размере 3 419 780 рублей. Общая задолженность перед компанией за два месяца работы маршрута составляет 7 205 965 рублей.
Переправа «Порт Байкал — причал Рогатка — Порт Байкал» обеспечивает транспортное сообщение между посёлками Листвянка и Порт Байкал и ежегодно перевозит свыше 10 тысяч пассажиров. В 2025 году ей воспользовались 10 418 человек.
В ГК «Истлэнд» отметили, что в сложившихся условиях дальнейшая организация пассажирских перевозок на данном маршруте может оказаться невозможной.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области сообщили, что документация на оплату по соглашению с АО «ВСРП» о предоставлении из регионального бюджета субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом по маршруту «Порт Байкал — причал Рогатка — Порт Байкал», находится в министерстве финансов Приангарья. Ожидается ее проведение в рамках исполнения бюджета.