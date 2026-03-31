ВСРП предупредило о риске остановки парома «Порт Байкал — причал Рогатка»

В ГК «Истлэнд» уточнили, что за январь 2026 года пароходство осуществило 155 кругорейсов и перевезло 1882 пассажира по сниженным тарифам. АО «ВСРП» должно было получить 3 796 185 рублей субсидии, однако выплаты до настоящего времени не поступили. В связи с этим компания направила досудебную претензию в ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области». В ответ директор учреждения Е. В. Блинов сообщил, что 6 марта 2026 года была сформирована и направлена в министерство финансов Приангарья заявка на оплату расходов. Также неоднократно направлялись обращения с просьбой о финансовом обеспечении учреждения для выполнения обязательств.