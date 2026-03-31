Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из аэропорта Кольцово запретят вывозить крупные суммы наличных

Из аэропорта Кольцово запретят вывозить более 100 тысяч долларов наличными.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге из аэропорта Кольцово запретят вывозить более 100 тысяч долларов наличными. Перечень воздушных пунктов, через которые разрешено провозить крупные суммы денег, утвердили в соответствие с указом президента РФ.

— С 1 апреля 2026 года будет введен особый порядок вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС гражданами в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США, организациями и ИП — независимо от суммы, — сообщили в Министерстве финансов РФ.

Меры направлены на «обеление» отдельных секторов российской экономики и на борьбу с нелегальным выводом капитала из страны.

Для вывоза наличных гражданам необходимо иметь документ, подтверждающий обмен валюты на рубли, или документ о выдаче наличных через банкомат/платежный терминал. Для кредитных или заемных наличных потребуется договор с организацией, выдавшей деньги и расходный кассовый ордер. Отмечается, что речь идет не об обязательном декларировании, а о надлежащем подтверждении происхождения крупной суммы денег.

В список аэропортов, через которые разрешено провозить наличные, вошли 17 воздушных пунктов в Архангельске (Талаги), Брянске, Калининграде (Храброво), Калуге (Грабцево), Кемерово, Липецке, Магнитогорске, Махачкале (Уйташ), Москве (Внуково, Домодедово и Шереметьево), Мурманске, Новосибирске (Толмачево), Петрозаводске (Бесовец), Томске (Богашево), Челябинске (Баландино) и Череповце.

