Из аэропорта Кольцово запретят вывозить крупные суммы наличных

В Екатеринбурге из аэропорта Кольцово запретят вывозить более 100 тысяч долларов наличными. Перечень воздушных пунктов, через которые разрешено провозить крупные суммы денег, утвердили в соответствие с указом президента РФ.
Меры направлены на «обеление» отдельных секторов российской экономики и на борьбу с нелегальным выводом капитала из страны.
Для вывоза наличных гражданам необходимо иметь документ, подтверждающий обмен валюты на рубли, или документ о выдаче наличных через банкомат/платежный терминал. Для кредитных или заемных наличных потребуется договор с организацией, выдавшей деньги и расходный кассовый ордер. Отмечается, что речь идет не об обязательном декларировании, а о надлежащем подтверждении происхождения крупной суммы денег.
В список аэропортов, через которые разрешено провозить наличные, вошли 17 воздушных пунктов в Архангельске (Талаги), Брянске, Калининграде (Храброво), Калуге (Грабцево), Кемерово, Липецке, Магнитогорске, Махачкале (Уйташ), Москве (Внуково, Домодедово и Шереметьево), Мурманске, Новосибирске (Толмачево), Петрозаводске (Бесовец), Томске (Богашево), Челябинске (Баландино) и Череповце.