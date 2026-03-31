Почему нельзя снимать деньги в банкомате одной суммой, предупредил экономист

Такой совет гражданам в беседе с порталом PNZ дал экономист Герман Ткаченко, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, такой подход помогает уменьшить внимание со стороны банков, а также снизить риски, связанные с новыми правилами и механизмами контроля за крупными операциями. На сегодняшний день российские банки получили право ограничивать выдачу больших наличных через банкоматы, если при этом возникают признаки подозрительной активности.
Если система безопасности обнаруживает нехарактерные признаки, например, внезапное снятие крупной суммы сразу после получения кредита, необычную операцию, совершаемую в непредвиденное время или месте, банк может ввести временные ограничения. В частности, ему дозволено ограничить выдачу наличных до 50 000 рублей в сутки на срок до двух суток.
Для тех случаев, когда требуется крупная сумма денег — например, на покупку автомобиля, драгоценностей или ремонт — обойти эти ограничения за одну операцию в банкомате не получится: деньги придется заказывать через офис банка, что может занять некоторое время.
Эксперт подчеркнул, что, если человек обычно использует карту только для небольших покупок или оплаты услуг ЖКХ, а затем внезапно снимает крупную сумму, это сразу вызывает подозрение у банка. В таком случае финансовое учреждение должно провести проверку, чтобы убедиться, что на счету нет злоумышленников, не применяются ли к клиенту мошеннические схемы или давление третьих лиц.
Если есть хоть малейшие сомнения, выдается команда на блокировку операции, что даёт время клиенту и банку принять меры. Эта мера предназначена защитить клиента и его средства. Особое внимание стоит проявлять пенсионерам и тем, кто редко пользуется наличными, поскольку в их случае внезапное крупное снятие может стать причиной временной блокировки или дополнительных проверок.