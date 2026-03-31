Строительный мусор завалил ЖК «Южный» во Владивостоке

На территории строящегося жилого комплекса «Южный» на улице Гамзатова, 5, во Владивостоке выявлена несанкционированная свалка строительного мусора. Нарушение зафиксировано рядом с контейнерной площадкой для твёрдых коммунальных отходов (ТКО), сообщила пресс-служба правительства Приморья.
«По указанному адресу, где возведено семь многоэтажных жилых домов, вблизи площадки для ТКО был навален строительный мусор — шифер, мешки с гипсом, бетоном, битый кирпич, арматура, гипсокартон, битая керамическая плитка и доски. Вывоз таких отходов осуществляет их собственник или управляющая компания — или муниципалитет», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты отметили грубое нарушение норм: на семь жилых корпусов предусмотрена лишь одна контейнерная площадка, что не соответствует установленным санитарным и экологическим требованиям.
За подобные правонарушения должностным лицам и организациям в Приморье грозит административный штраф до 250 тысяч рублей. Региональный оператор по обращению с ТКО призывает всех участников строительства и эксплуатации жилых объектов бережно относиться к городской среде.
Напомним, на улице Расула Гамзатова во Владивостоке планируется улучшить транспортную доступность жилого комплекса «Южный». Об этом сообщили 27 февраля по итогам выездного совещания с участием представителей городской администрации и застройщика.