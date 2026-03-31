Краболов «Капитан Житников» построили в Нижегородской области

30 марта в Навашине спустили на воду краболов-живовоз «Капитан Житников» — головное судно проекта ССа5712LS. Это первый из 13 краболовов, которые верфь построит в рамках госпрограммы инвестиционных квот. Об этом сообщает Окская судоверфь на своей странице ВКонтакте.
Судно рассчитано на работу в Беринговом, Охотском и Японском морях. Ледовый класс Ice2, высокая автоматизация и система RSW с двухуровневым трюмом из нержавеющей стали позволяют сохранять живыми до 98% улова. Грузовместимость судна составляет 120 тонн живого краба, численность экипажа — 32 человека.
Крёстной матерью судна стала сенатор от Мурманской области Елена Дягилева, разбившая о борт бутылку шампанского. «Пусть судно уверенно чувствует себя на воде и приносит удачные уловы», — пожелала она.
Первый замгендиректора верфи Игорь Винников поблагодарил коллектив и заказчика: «Результат — кропотливый труд сотен людей, которых объединяет любовь к судостроению».
«Капитан Житников» назван в честь легендарного капитана-директора, Героя Социалистического Труда Петра Житникова.