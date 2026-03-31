Краболов «Капитан Житников» построили в Нижегородской области

30 марта в Навашине спустили на воду краболов-живовоз «Капитан Житников» — головное судно проекта ССа5712LS. Это первый из 13 краболовов, которые верфь построит в рамках госпрограммы инвестиционных квот. Об этом сообщает Окская судоверфь на своей странице ВКонтакте.