Иркутский масложиркомбинат требует 100 тысяч рублей с компании за схожий дизайн сгущенки

IrkutskMedia, 31 марта. Иркутский масложиркомбинат обратился в арбитражный суд Иркутской области с иском к Назаровскому молочно-кондитерскому комбинату и ООО «Маяк» о взыскании 100 тысяч рублей за нарушение прав на товарный знак «Байкальское». Под наименованием выпускается сгущенное молоко в бело-голубой упаковке. В 2024 году представители предприятия обнаружили в розничной сети Иркутска продукцию Назаровского молочно-кондитерского комбината, которая цветовой гаммой походила на сгущенку «Байкальское», а также содержала в названии «Байкальская».