Иркутский масложиркомбинат требует 100 тысяч рублей с компании за схожий дизайн сгущенки

IrkutskMedia, 31 марта. Иркутский масложиркомбинат обратился в арбитражный суд Иркутской области с иском к Назаровскому молочно-кондитерскому комбинату и ООО «Маяк» о взыскании 100 тысяч рублей за нарушение прав на товарный знак «Байкальское». Под наименованием выпускается сгущенное молоко в бело-голубой упаковке. В 2024 году представители предприятия обнаружили в розничной сети Иркутска продукцию Назаровского молочно-кондитерского комбината, которая цветовой гаммой походила на сгущенку «Байкальское», а также содержала в названии «Байкальская».
Как рассказала в пресс-службе арбитражного суда региона, истец считает, что цветовое оформление и композиция упаковки практически копируют дизайн продукции Иркутского масложиркомбината, что может ввести в заблуждение потребителей относительно производителя и качества товара. В мае прошлого года данный спор уже рассматривало Управление ФАС по Иркутской области.
Антимонопольный орган признал, что действия Назаровского молочно-кондитерского комбината нарушает закон «О защите конкуренции». В дальнейшем ответчик пытался оспорить данное решение, но суд отказал в удовлетворении требований.
Досудебные претензии не были удовлетворены. Истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчиков компенсации 100 тысяч рублей и расходов по уплате госпошлины в размере 10 тысяч рублей.
Представители Иркутского масложиркомбината считают, что ответчики действовали недобросовестно и использовали товарный знак в коммерческих целях без разрешения, вводили потребителей в заблуждение и поставляли на рынок контрафактную продукцию. Это, по мнению истца, лишает прибыли предприятие. Суд принял иск к рассмотрению. Ходатайство об истребовании дополнительных доказательств удовлетворено в полном объеме.
Напомним, в Красноярском крае Назаровский молочно-кондитерский комбинат незаконно использовал в своей продукции название сгущенки, принадлежащее Иркутскому масложиркомбинату. Сотрудники УФАС провели расследование и выяснили, что товарный знак применялся в нарушение закона о защите конкуренции.