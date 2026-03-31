В Новосибирске дорожники почистили тротуары вакуумным пылесосом

Параллельно с вывозом снега дорожники открывают и промывают ливневые канализации, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск талых вод. Накануне специалисты вскрыли и промыли 43 ливнёвки на участке от улицы Красина до парка «Березовая роща» и обратно до дома № 28 на проспекте Дзержинского, а также на Гусинобродском шоссе от улицы Волочаевской до улицы Есенина.
В рамках противопаводковых мероприятий продолжается вывоз снега с улично-дорожной сети. В частности, работы велись на улице Кошурникова. Одновременно рабочие очищают лотковую часть дорог от накопившейся грязи. Кроме того, на уборку крошки с тротуаров вывели вакуумный пылесос.
Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что на дорогах Новосибирска появится более износоустойчивая разметка. На эти цели выделено 60 миллионов рублей.