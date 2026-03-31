В Челябинской области запустили первый в сезоне асфальтобетонный завод — стартовал дорожный сезон

На сложном участке автодороги М-5 «Урал» в горнозаводской зоне продолжатся работы по устройству слоёв износа с 1609 по 1780 километры общей протяжённостью 116 километров, которые стартовали в прошлом году — от поворота на Кропачёво до Миасса. Уже завершено устройство покрытия более чем на 20 километрах трассы на участках с 1609 по 1620, с 1649 по 1652, с 1718 по 1723 и с 1778 по 1780 километры. В этом году завершится ремонт существующего направления автодороги М-5 «Урал» на участке около города Сим с 1579 по 1597 километры — помимо укладки асфальта там установят барьерное ограждение и дорожные знаки, сделают современную разметку термопластиком.