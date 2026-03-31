В Челябинской области запустили первый в сезоне асфальтобетонный завод — стартовал дорожный сезон

С чего начался дорожный сезон.
— Сейчас главная задача — быстро набрать темп после зимы и в первую очередь привести в порядок наиболее проблемные участки дорог, — считает Алексей Текслер. — Именно поэтому особое внимание в начале сезона уделяем ямочному ремонту. Это первоочередная мера, которая позволяет оперативно устранить повреждения покрытия, обеспечить безопасность движения и сохранить дорогу от дальнейшего разрушения. Работы будут идти как на региональных трассах, так и на улично-дорожной сети в городах и районах.
Первыми в порядок приводят участки с высокой интенсивностью движения, маршруты общественного транспорта, подъезды к социальным объектам, а также дороги, на состояние которых чаще всего обращают внимание жители.
В планах работ — более 700 километров дорог.
Параллельно ямочному ремонту в регионе разворачивают и большие плановые работы.
— В этом году приведём в нормативное состояние более 700 километров дорог: будем строить новые участки, ремонтировать региональные трассы и местные улицы, — перечислил глава региона. — Почти половина этого объёма — муниципальные дороги, которыми люди пользуются каждый день. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведём в порядок ещё 150 километров дорожного полотна.
Какие акценты расставят в регионе.
Значительное внимание в этом сезоне уделят югу области. До 2028 года в Брединском, Карталинском, Октябрьском, Чесменском и Троицком районах отремонтируют 200 километров дорог.
В крупных городах работы идут без остановок. В Магнитогорске в этом году стартует реконструкция улицы Зеленцова. В Челябинске продолжается строительство путепровода на улице Челябинской, капитальный ремонт улиц Братьев Кашириных (в этом году между улицами Молодогвардейцев и Чичерина) и Новороссийской.
Как отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов, отдельное внимание в городах уделяется объектам, обеспечивающим транспортную доступность медицинских учреждений. В региональном центре в числе таких объектов он назвал капитальный ремонт улицы Братьев Кашириных — это крупная магистраль, которая позволяет добраться в «Полимедику» и детскую поликлинику № 8. Также продолжается поэтапный ремонт Копейского шоссе, которое обеспечивает удобное сообщение между Челябинском и Копейском и повышает доступность таких медицинских учреждений, как детская городская клиническая поликлиника № 6.
— Обновление дорог, ведущих к медицинским учреждениям, — это важная часть работы по повышению качества жизни жителей. Такие участки должны быть максимально удобными и безопасными, поскольку ими ежедневно пользуются тысячи людей, — отметил Андрей Ксензов.
Что сделают на федеральных трассах.
Большой объём выполняется и на федеральных трассах. Как рассказал замначальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александр Гусев, продолжается капитальный ремонт с расширением до четырёх полос участка автодороги А-310 «Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан» с 53 по 75 километры. Ещё стартуют работы по устройству защитных слоёв на участках с 20 по 22, с 25 по 27 и с 31 по 32 километры этой трассы.
На сложном участке автодороги М-5 «Урал» в горнозаводской зоне продолжатся работы по устройству слоёв износа с 1609 по 1780 километры общей протяжённостью 116 километров, которые стартовали в прошлом году — от поворота на Кропачёво до Миасса. Уже завершено устройство покрытия более чем на 20 километрах трассы на участках с 1609 по 1620, с 1649 по 1652, с 1718 по 1723 и с 1778 по 1780 километры. В этом году завершится ремонт существующего направления автодороги М-5 «Урал» на участке около города Сим с 1579 по 1597 километры — помимо укладки асфальта там установят барьерное ограждение и дорожные знаки, сделают современную разметку термопластиком.
Продолжается реконструкция участка трассы М-5 «Урал» со строительством обхода города Сим в Ашинском районе: в этом году планируется запустить рабочее движение по третьему этапу реконструкции на участке с 1597 по 1609 километры — в районе поворота на Кропачёво.
Завершается капремонт с доведением до четырёх полос участка автодороги Р-254 «Иртыш» с 25 по 37 километры в Красноармейском районе, а также ремонт на участках федеральной трассы М-5, подъезд к Екатеринбургу, с 11 по 44 километры.
— Намерены реализовать всё задуманное в заявленные сроки: ранняя весна и благоприятные прогнозы погоды на текущий сезон позволяют нам рассчитывать на высокие темпы производства всех работ, — подчеркнул Александр Гусев.
Про освещение и паводок.
Программа «Светлый регион» на Южном Урале тоже продолжается. В этом году, по словам губернатора, планируется установить более 700 светодиодных светильников на региональных трассах, пешеходных переходах и остановках. Это сделает проезд более комфортным и безопасным.
Держат на контроле и паводковую обстановку: продолжается расчистка труб, обочин и работы на мостах.
— Сезон только начался, но настрой у всех рабочий. Последовательно приводим в порядок дороги по всей Челябинской области и вместе меняем регион к лучшему.
Напомним, в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Челябинской области планируется отремонтировать 150 километров региональных дорог.