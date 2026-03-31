Четырехзвездочную гостиницу построят в Правобережном округе Иркутска

IrkutskMedia, 31 марта. В деловом районе «Иркутск-Сити» в Правобережном округе Иркутска построят гостиницу 4 звезды. Финансовым партнером по реализации проекта выступает ВТБ, финансирование ООО «ИСО» составило 1,96 млрд рублей. Отметим, что объект построят в рамках развития туристической инфраструктуры и создания доступного и качественного гостиничного сервиса с целью притока туристов в Иркутскую область.
Общая площадь гостиницы будет 8,6 тысячи кв.метров, вместимость — 161 номер.
«Любой объект туристической инфраструктуры не только создает привлекательность нашей территории, но и способствует росту малого бизнеса, который аккумулируется вокруг таких проектов», — отметила управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка Александра Макарова.
«Иркутская область обладает большим туристическим потенциалом, который еще не реализован в полной мере. Современные туристы чувствительны к качеству места для проживания. Развивая этот проект, мы показываем россиянам и жителям других стран красоту Байкальского региона. Немаловажно, что при этом мы создаем в регионе новые рабочие места и способствуем экономическому развитию туристической сферы», — прокомментировал бенефициар проекта Ян Глухов.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области появится еще одна особая экономическая зона. Речь идет о территории туристско-рекреационного типа «Берег Байкала». Постановление о ее создании подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин 27 февраля.