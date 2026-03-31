Не отсиделся за границей: в Копейске застройщика будут судить за опасные квартиры для сирот

В Челябинской области в суд передали уголовное дело бизнесмена о мошенничестве и сбыте небезопасных товаров. Ущерб от махинаций и недобросовестной работы оценили в 34,6 млн рублей.
Как сообщили в СУ СК по Челябинской области, директор фирмы нанял субподрядчиков для строительства многоэтажки в микрорайоне Премьера в Копейске. Работу вели с нарушением всевозможных норм, использовали некачественные материалы. Эксперты позже заключили, что дом вообще нельзя было вводить в эксплуатацию, так как его безопасность под большим вопросом.
Тем не менее, бизнесмен передал по муниципальному контракту 34 квартиры сиротам, а еще восемь — дольщикам.
Когда началось разбирательство, предприниматель поспешил уехать из России. Его объявили в международный розыск, но не могли поймать, пока он сам не вернулся в конце прошлого года. С тех пор директор фирмы находится в СИЗО.